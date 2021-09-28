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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف بن شرقي رفقة سعد لمجرد في عيد ميلاده: أوقات لا تنسى

صدى البلد

شارك لاعب نادي الزمالك أشرف بن شرقي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، برفقة المطرب سعد المجرد.

 

وعلق عليها: “أوقات لا تنسى برفقة أخويا سعد المجرد”.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وكانت أبرز التعليقات تهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

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عقبة وحيدة في طريق الزمالك للتجديد مع أشرف بن شرقي .. تفاصيل

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الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

من جانب اخر، كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف النادي الأبيض من تجديد تعاقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

 

وأكد المصدر أن مسئولي نادي الزمالك قرروا عقد جلسة جديدة مع بن شرقي خلال الأيام المقبلة من أجل فتح ملف المفاوضات من جديد لتمديد تعاقد اللاعب مع النادي الأبيض الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد.

 

وأكد المصدر أن بن شرقي يصر على وضع شرط جزائي في عقده بداية من السنة المقبلة، يحق له من خلاله الرحيل عن الزمالك حال تلقيه عرض احتراف خارجي مقابل دفع نصف مليون دولار للنادي الأبيض وهو ما يرفضه مسئولو الزمالك بشكل قاطع.

 

ويرفض مسئولو الزمالك وضع بند الشرط الجزائي من الأساس العقد، ولكن بسبب تمسك اللاعب اقترح مسؤولو النادي الأبيض أن يكون قيمة الشرط الجزائي ٥ ملايين دولار وهو ما رفضه اللاعب.

 

وشدد المصدر قائلاً أن مسئولي الزمالك سيحاولون إقناع اللاعب باقتراحهم، مشيراً إلى أنه في حال رفضه سيوضح مسئولي القلعة البيضاء للجماهير الأمر بكل شفافية حتى لا يتكرر سيناريو التونسي فرجاني ساسي واتهامهم أو اللجنة السابقة بالتخاذل في الإبقاء على اللاعب.

 

الجدير بالذكر أن مسئولي الزمالك اتفقوا مع بن شرقي على التجديد لمدة موسمين بخلاف الموسم المقبل، كما اتفق الطرفين على القيمة المالية التي سيحصل عليها اللاعب في كل موسم ولكن يبقى بند الشرط الجزائي هو الأزمة في إتمام تجديد التعاقد حتى الآن.

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