عقبة وحيدة في طريق الزمالك للتجديد مع أشرف بن شرقي .. تفاصيل

كشف طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن ناديه اتفق مع المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم على كل بنود تجديد العقد عدا الشرط الجزائي.

وقال جبريل عبر قناة أون تايم سبورتس: "موقف بن شرقي كما هو، الشرط الجزائي ليس في صالح الزمالك.. اتفقنا مع اللاعب بنسبة 99% ما عدا الشرط الجزائي، واللاعب يعيد النظر فيه، ولكنه لم يحسم الموضوع.. لا أتولى هذا الملف، لكن بصفة عامة نعمل ما في مصلحة الزمالك، ولن نلتفت للشو الإعلامي".

وأضاف: “كان من الممكن الإعلان قبل شهر عن التجديد، ونضع شروط ليست في صالح الزمالك، كان هذا أسلوب متبع في كثير من الأحيان من بعض المسئولين، لذا لبسنا في الحيط بأمور عديدة مثل القضايا الدولية، إنها مشاكل بلا داعي”.

وأردف: "الزمالك تورط في ربع مليار جنيه من لا شيء، 14 قضية أغلبهم بلا داعي.. بالطبع نسعى لمصلحة النادي وبنشرقي أيضا، والأمور ستتضح خلال أيام. نتحلى بالصبر الشديد، صبرنا على آخرين لمدة شهر ونصف".

ولا يزال الزمالك يسعى لتمديد عقد نجمه المغربي الذي ينتهي عقده الحالي في 2022.