ربيع ياسين يفتح النار على الجبلاية: التربيطات كبيرة والمصالح تحكم اختيار المدربين

قال ربيع ياسين، مدرب منتخب مصر السابق للشباب، إنني كنت أتشاجر مع مجدي عبد الغني من أجل الحصول على أموال لتنفيذ معسكر تدريب اللاعبين، موضحا: لم أتحدث يوما عن الأموال وكان الهدف وطنيا بالأساس.

وأضاف ياسين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس من الصواب التضحية بأبنائنا في بطولة إفريقيا بتونس بسبب السبوبة، موضحا أن اتحاد الكرة لم يكن يوما عادلا، وهو يحب ويكره حسب الأهواء الشخصية.

وتابع أن هناك تربيطات في اتحاد الكرة المصري لاختيار مدرب منتخب مصر، مضيفا: لابد من إنشاء لجان فنية لاختيار المدربين: «التربيطات في الاتحاد كبيرة والمصالح تحكم».

وأردف ربيع ياسين أن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة لم يذهب مع البعثة المصرية في بطولة إفريقيا عام 2013 لأنه راهن على خسارتنا، مضيفا أنه عليه إعلاء مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى.