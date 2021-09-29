بعد فرض ضرائب.. يوتيوبرز وبلوجر تكشف عن تفاصيل الأرباح والعمل

قال اليوتيوبرز “حسين وحسن”، لدينا على الإنستجرام، 2 مليون ونصف متابع، وعلى اليوتيوب 5 ملايين متابع، مؤكدًا أن الأرباح لا تعتمد بناء على عدد المتابعين.

وأضاف اليوتيوبرز “حسين وحسن”، خلال لقاء لهم لبرنامج “يحدث في مصر” عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن جني الأموال من المشاهدات، مشيرًا إلى أنه كلما زادت المشاهدات زادت نسبة الربح.

وتابع اليوتيوبيرز “حسين وحسن”، أن مشاهدة الفيديو من دول أوروبا وأمريكا تكون أعلى من دول شمال أفريقيا والدول العربية.

بدأت عملي عن طريق الفيس بوك

فيما أكد محمد جمال، بلوجر على الإنستجرام والفيس بوك، أنني بدأت عملي عن طريق الفيس بوك من عام 2015 ولكنني بعد ذلك عملت على الإنستجرام.

وأشار محمد جمال إلى أن الأرباح على الانستجرام والفيس بوك، مختلفة عن اليوتيوب، لأنها تعتمد على إعلان أو حملات إعلانية لإحدى الشركات وبمضمون هذا الإعلان أحصل على إيصال خالص من الضرائب.