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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ كفر الشيخ: تطوير 187 تابعا و18 قرية بمركز مطوبس ضمن حياة كريمة

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

قال اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ إنه يتقدم بالشكر للقيادة السياسية على المبادرة الخلاقة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، لما لها من مردود كبير على المواطنين، وأنها ستحول قرى محرومة من الخدمات إلي قرى تتوفر بها خدمات وسكن كريم، لتحسين مستوى معيشة المواطن. 

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصري، أن مركز مطوبس هو الأولى والأهم لأنه يحتاج للعديد من الخدمات، لذا تم إدراجه في المبادرة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه.

 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة تشهد مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذاّ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، وأضاف أن المركز يعيش به 350 ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هناك جهد ضخم يبذل، وخدمات في كل المجالات، و مساكن ومرافق وفايبر، ومجموعة مدارس، تم إدراجها في حياة كريمة، وكلها منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن مبادرة " حياة كريمة"  تشمل كل الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وقصر الثقافة مدرج فيها.

 

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عام، ولكن حياة كريمة استطاعت أن تحل جميع مشاكله.

محافظ كفر الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة حياة كريمة المواطنين توجيهات الرئيس

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