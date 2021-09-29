رئيس هيئة قناة السويس: حققنا إيرادات تجاوزت 4 مليارات دولار في 8 أشهر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل تحقيق أرقام قياسية في عبور السفن من كافة الأنواع والأحجام وتحقق عائدًا من العملات الصعبة يشكل تعزيزا للاقتصاد المصري.



وأكد رئيس الهيئة أن عدد السفن المارة بالقناة، خلال الفترة من أول يناير وحتى أغسطس من العام الجاري وصل إلى 13.717 سفينة مقابل 12.482 سفينة في (2020) بزيادة قدرها 6.7% عن العام الماضي بينما بلغت الإيرادات 4.090 مليار دولار في 2021 مقابل 3.666 مليار دولار في نفس الفترة في 2020 بزيادة قدرها 11.6% وهو ما يمثل إنجازا حققته الهيئة فى ظل التأثير السلبي لأزمة كورونا على كل المجالات ذات الصلة بحركة الملاحة الدولية والنقل البحري.



وأوضح الفريق أسامه ربيع، خلال لقاءه بعدد من أعضاء جمعية كتاب البيئة والتنمية المصرية برئاسة الكاتب الصحفي خالد مبارك على هامش زيارة أعضاء الجمعية للقناة، أن ذلك الإنجاز تحقق بفضل فكر وتخطيط العاملين في هيئة قناة السويس وبفضل استراتيجية استباقية متكاملة رباعية المحاور، أعدتها الهيئة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.



وفى سؤال لوكالة انباء الشرق الاوسط حول أهم محاور هذه الاستراتيجية، أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن المحور الأول تمثل في فتح خطوط اتصال وتسويق مباشر على مدار الساعة مع كافة الخطوط والتوكيلات العالمية، فيما تمثل المحور الثاني في إطلاق حملة التسويق الأخضر لقناة السويس باعتبارها أقصر المسارات الملاحية الواصلة بين الشرق والغرب بما يسهم في تقليل استهلاك وقود السفن والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، وتمثل المحور الثالث في تبني سياسة تسويقية مرنة والإعلان عن حزم تخفيضات لمختلف أنواع السفن، وأخيراً المحور الرابع من خلال استهداف أسواق جديدة وبعيدة جغرافياً عن قناة السويس لاجتذاب أعداد من السفن كانت لا تعبر القناة في السابق.



وأكد رئيس قناة السويس أن الإنجاز الذي حققته الهيئة نال إشادة عالمية واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية العالمية المعنية بحركة التجارة والاقتصاد والنقل البحري مثل المجلس البحري البلطيقي والدولي أكبر اتحادات الشحن البحري الدولية والحصول على جائزة الإنجاز المتميز 2020 لنجاح الهيئة في استخدام السياسات التسويقية للحفاظ على معدلات عبور السفن على الرغم من تأثير جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي مقارنة بالطرق البديلة بالإضافة إلى تقرير منظمة Argus العالمية الذي أشار إلى أن قناة السويس الخيار الأول لناقلات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى الشرق الأقصى خلال يناير 2021 حيث بلغ عدد السفن 67 سفينة بحمولة صافية 7 ملايين طن مقارنة ب 51 سفينة بحمولة 5.3 مليون طن العام الماضي