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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما حكم الجمع بين الصلوات للإنشغال بالعمل؟.. الإفتاء تجيب

حكم الجمع بين الصلوات
حكم الجمع بين الصلوات للإنشغال بالعمل

حكم الجمع بين الصلوات للإنشغال بالعمل ..  سؤال ورد لدار الإفتاء يقول صاحبه ما حكم الجمع بين الصلوات للإنشغال بالعمل ” 

ومن جانبه قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الجمع بين صلاتي “الظهر والعصر ” أو المغرب والعشاء " لعذر ، كقضاء حاجة أو انشغال بعمل ونحو ذلك؛ أمر جائز شرعًا، بشرط ألَّا يصير عادة

وأوضح  خلال إجابته على سؤال “ ما حكم الجمع بين الصلوات للإنشغال بالعمل ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع فيسبوك أنه  ينبغى عبى الفرد مراعاة أن ينوي الجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، إذا أراد جمع التأخير، وعند الإحرام بالأولى أو في أثنائها إذا أراد جمع التقديم، وألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.

نمت عن 5 صلوات فكيف أقضيها

وقال وسام إن الترتيب أولى، بمعنى أن تُصلي الظهر ثم العصر، ثم المغرب ثم العشاء، لكن إذا استيقظت مثلا عند أذان صلاة العشاء وأردت أن تلحق بالجماعة في المسجد؛ فلك أن تفعل ذلك وتذهب إلى المسجد وتصلي العشاء، ثم تعود للمنزل وتصلي باقي الصلوات بترتيبها، دون أن تضطر لإعادة صلاة العشاء التي صليتها جماعة.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من كان عليه صلوات فائتة؛ يجب عليه أن يقضيها؛ لأنها دين في رقبته إلى أن يصليها.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته على سؤال مضمونه «كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كاملًا؟»، أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، قال: "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك"، فهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة، فلو كانت الفرائض كثيرة؛ فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر، فرض من الذي عليه.

وتابع: "لكنها لو كانت فرضين أو ثلاثة، أو صلوات يوم كامل؛ فالأمر سهل وميسور، ففي هذه الحالة لا نؤخر القضاء، وإنما لو استطاعنا أن نقضيها كلها؛ فنفعل ذلك، فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء، ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".

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