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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان.. استعدادات الشيوخ للانعقاد.. تكليفات رئاسية بميكنة منظومة التقاضي..20 ألف جنيه غرامة تقديم الشيشة بدون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء، نرصدها أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

القانون يحظر تخطي الحد المسموح به للإشعاع في إنتاج المواد الغذائية

 

رسم شهري من هذه المنشآت لـ صالح المخلفات البلدية والإعفاء لحالتين| تفاصيل

 

أبرزها إقامة مشروعات صناعية..تعرف على أهداف قانون الثروة المعدنية

 

لـ المرأة العاملة.. إجازة لمدة عامين وتعويض بنسبة 25 % فى هذه الحالات| تفاصيل

 

مع تطبيق المواعيد الجديدة غدا..غرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

 

أبرزها مؤهل عالٍ.. 6 شروط للحصول على عضوية نقابة الإعلاميين بالقانون

 

الأمين العام لمجلس الشيوخ يعقد اجتماعا بالمحررين البرلمانيين

 

برلماني: إقامة مدينة السويس الجديدة سيكون له مردود اقتصادي على المواطن

 

نائب يطالب بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير منظومة المحاكم والشهر العقارى

 

برلمانية: تدريب المأذونين على التحقق بأسباب الطلاق يحافظ على قوام الأسر المصرية

 

بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات غدا.. 20 ألف جنيه غرامة تقديم الشيشة بدون ترخيص

 

استعدادات الشيوخ للانعقاد.. تجديدات فى القاعة الرئيسية ورصف الشوارع الداخلية

 

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. احذر تسجيل المكالمات وإزعاج الآخرين عبر الهاتف

 

برلماني: ميكنة منظومة التقاضي خطوة جادة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

 

إسلام الغزولى: وجود تشريع لـ ميكنة الإجراءات القانونية فى مصر أصبح أمرا ضروريا

 

هند رشاد: مبادرة الإفتاء لـ تدريب المأذونين تسهم في الحد من حالات الطلاق

 

برلمانية: إقامة مدينة السويس الجديدة سيساهم فى توفير فرص عمل للشباب

 

مزايا بالجملة.. من حق ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين فى القانون الجديد

 

 

 

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