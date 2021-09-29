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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران

توقيع بروتوكول تعاون
توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية ومصر للطيران

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، كابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بالشركة، وعددًا من قياداتها، حيث جرى خلال اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومصر للطيران في عدة مجالات.

 

وقع البروتوكول عن الكنيسة نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وكابتن طيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة مصر للطيران.

 

أعرب قداسة البابا عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية، مشيرًا إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها، كما رحب بتوقيع بروتوكول التعاون.

 

ومن جهته أعرب الطيار عمرو نبيل عن سعادته بالتعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبأن تقدم الشركة خدماتها المختلفة للكنيسة.

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قداسة البابا تواضروس الثاني المقر البابوى طيار عمرو نبيل رئيس القطاع التجاري الطيار عمرو نبيل الكنيسة القبطية الارثوذكسية

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