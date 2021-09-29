شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

"خلاص كدا النهاردة تميت 40 سنة وشكلي كبرت بجد".. بتلك الكلمات احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها اليوم، ونشرت صورها على حسابها الخاص على إنستجرام، موجهة الشكر لأهلها وأصدقائها.

وفي لقطة طريقة ظهرت رضوى الشربيني تحمل تورتة عليها صورتها وكلمة " بلوق" الشهيرة التي أصبحت مقترنة باسم رضوى الشربيني في فيديو البلوك الشهير.

برنامج رضوى الشربيني " هي وبس" المخصص للمرأة كان "وش السعد" عليها، ليحولها من مجرد إعلامية إلى نصيرة للمرأة والدفاع عن حقوقها وتخصيص فقرة في برنامجها تعرض فيها مشاكل الفتيات وتعطيهن حلولا من وجهة نظرها وكيف تتعامل مع الرجل في مواقف عدة خاصة في مسائل الزواج والارتباط والحب وتفاصيل العلاقات العاطفية، مما جعل رضوى الشربيني تكسب قاعدة جماهيرية غير مسبوقة كإعلامية من طراز مختلف، وفي نفس الوقت اعتبرها الرجال عدوتهم الأولى.

رضوى الشربيني استطاعت خلال سنوات قليلة أن تثبت وجودها على الساحة الإعلامية، فتشاهدها كل الفتيات، ينتظرن نصائحها وكيف يتعاملن مع أزواجهن أو الرجال في حياتهن بالشكل الذي يحفظ الكرامة ويصونها ويجعل المرأة تاجًا على رأس الرجل، كل ذلك من خلال برنامج هي وبس الذي حققت من خلاله مشاهدات عالية جعلتها في مكانة خاصة في قلوب الفتيات.

وراء كل هذا النجاح والنصائح والخبرة في التعامل مع الرجال، أزمة مرت بها رضوى الشربيني لكنها صنعت منها امرأة قوية لا تُقهر ، حتى نقلت خبراتها وتجاربها إلى الفتيات من خلال برنامجها.

حياة رضوى الشربيني

تزوجت رضوى وأنجبت بنتين ثم انفصلت عن زوجها، و ذكرت أنها لا تريد خوض علاقة جديدة لتكريس حياتها لطفلتيها، كما ذكرت رضوى الشربيني أنها تعرضت لمشاكل في الحمل مما سبب تغيرا في وزنها، واضطرارها لترك العمل كمذيعة، والعمل في شركة بترول، ولكنها عادت بعد عدة سنوات إلى تقديم البرامج بسبب عدم رضاها عن نفسها في ذلك الوقت ورغبتها في التغيير، حيث اتخذت قرارا بإنقاص وزنها واتباع نظام غذائي صحي، كما أنها داومت على الذهاب إلى الصالات الرياضية حتى تمكنت من خسارة أكثر من 30 كيلو جراما.

رضوى كانت متعلقة بوالدها الراحل حسب قولها، وتعتبر أن "أهم رجل في حياة أي بنت هو أبوها".

روت رضوى الشربيني في لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي قصتها قبل الشهرة وقبل خوضها المجال الإعلامي، وقالت إنها تعرضت للكثير من الشائعات خاصة شائعة زواجها 13 مرة ما سبب لها مشاكل خاصة وأن تلك الشائعات تضر كل من حولها من أسرتها حتى طليقها والد ابنتيها، حيث أكدت مراراً وتكراراً على احترامها له ووجود علاقة طيبة تجمعهما بواسطة ابنتيها تيا وتمارا.

زواج رضوى الشربيني سؤال يتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مستمر، وأطلقت عليها العديد من الشائعات منها زواجها 13 مرة، وخطبتها 7 مرات وهي الشائعات التي نفتها رضوى الشربيني عدة مرات، لكنها لا تمانع الارتباط والزواج، وتكره وصفها بعدوة الرجال أو المعقدة منهم، وحين سألتها منى الشاذلي عن مدى رفضها للارتباط أو الزواج ، ردت رضوى الشربيني بشكل سريع وعفوي قائلة :" ليه ؟ لما ربنا يريد هحب وأتجوز وأختار الراجل اللي يعوضني عن الحاجات الحلوة اللي مشوفتهاش في حياتي".