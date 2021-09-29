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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

عن دور المرأة المحوري.. قوافل ثقافية تجوب أطفيح والصف

صدى البلد

 نظم فرع ثقافة الجيزة قافلة ثقافية بمكتبة أطفيح الثقافية، وعزبة السلام بالصف، تضمنت عقد محاضرة بمكتبة أطفيح بعنوان "المرأة ودورها الريادي في المجتمع" حاضرتها ولاء زرزور،

 تناولت "زرزور" خلال الندوة الدور المحوري للمرأة في بناء ونهضة المجتمعات، وقدرتها على التغيير الإيجابي لتحقيق الأمن والاستقرار داخل الأسرة، مما ينعكس بدوره على سلام وأمان الأوطان، وكذلك الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة في دعم وتمكين المرأة كهدف من اهداف تحقيق التنمية المستدامة، والذي من شأنه دعم وتأهيل المرأة المصرية لتؤدي دورها الفعال في نهضة المجتمعات، كما نفذ الفنان عبد الفتاح أحمد ورشة فنون تشكيلية لتعليم رسم مناظر طبيعية، بجانب ورشة  تعليم وتحسين الخط العربي أقامها محمود ابراهيم، وفي إطار اكتشاف ودعم المواهب الشابة قدمت مواهب مكتبة أطفيح فقرات في القاء الشعر.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بتعاون قطاعات الوزارة مع مؤسسات الدولة المختلفة، وفي إطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مع المجلس القومي للمرأة، لتنفيذا أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أجل تحسين جودة الحياة، وتوصيل الخدمات الثقافية للجمهور بالمناطق الأكثر احتياجا.

 

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تضمنت الفعاليات التي قدمتها القافلة بعزبة السلام بالصف، ندوة بعنوان "المرأة صانعة السلام" شارك بها ماجدة محمود مسئول المجلس القومي للمرأة، ود. منال عبد الوهاب من إدارة وعظ الأوقاف، بجانب عرض مسرح عرائس قفازية لورشة حكي بعنوان "صنعتني أمي" دارت حول بعض النماذج المضيئة في التاريخ من أمهات صنعن بكفاحهن علماء وقادة غيروا وجه العالم، أعدته ولاء زرزور وقام بتحريك العرائس عماد الديب، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة ثقافية وتوزيع قصص "قطر الندى" للفائزين بمشاركة رانيا حسين.

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