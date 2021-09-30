حب الغيط وإسعاد الغير.. منير زهران يكشف عن وصايا والدته له.. فيديو

قال السفير الدكتور منير زهران، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنه نشأ فى عائلة متوسطة، ووالده كان من كفر الشيخ، قبل أن تكون محافظة فى ظل حكم الملك فاروق، وتعلم والده فى المساعى المشكورة بشبين الكوم بالمنوفية والتحق بكلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، وعمل محاميًا.



وأضاف السفير الدكتور منير زهران، خلال حواره ببرنامج " كنوز الوطن" المذاع على التلفزيون المصري، تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أن والدته كانت متعلمة فى المدارس المصرية والفرنسية.



ولفت ، إلى أن والدته كانت تعشق اللعب على البيانو وكانت لها مقالات، وكانت تكتب باسم غير اسمها الحقيقي وذلك لأن والده كان يرفض ظهورها فى الحياة العامة.



وأشار إلى أن أسرته بالكامل كانت مثقفة، وأن والدته كانت تطلب منه بشكل مستمر وتوصيه " حب الغيط و إسعاد الغير، و أمشي كويس يحتار عدوك فيك.



