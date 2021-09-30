لدغة ثعبان تنهي حياة شاب أثناء سيره بمحيط منزله بكفر حجازي بالمحلة

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه عقب تعرضه للدغة ثعبان أثناء سيره بطريق زراعي بمحيط منزله بقرية كفرحجازي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية مما أصابه بحالة من الشلل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى المحلة العام .



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوصول الي طوارىء مستشفي المحلة العام جثمان الشاب "إبراهيم .م"28 سنة عقب تعرضه للدغة ثعبان مقيم بقرية كفر حجازي ووفاته إثر تعرضه للهبوط حاد في الدوره الدموية.

كما باشرت القيادات الأمنية دورها تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة إلي مكان الواقعة فينا تعرض الشاب إلى لدغة الثعبان حال سيره بالطريق زراعي بمحيط منزل الشاب الضحية .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.