عمرو عبد الجليل: فيلم حين ميسرة بمثابة نقطة تحول بالنسبة لي

تحدث الفنان عمرو عبد الجليل عن بدايته الفعلية في مجال التمثيل، قائلا: عام 2007 كان بداية نجاحي الفني، فيلم حين ميسرة هو البداية الفعلية لعمرو عبد الجليل".

وأضاف “عمرو عبد الجليل" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون” تقديم الفنان "أمير كرارة” : "فيلم حين ميسرة هو نقطة التحول بالنسبة لي".

وكشفت المطربة أمينة، عن بدايتها الفنية، قائله: "أنا اشتغلت كتير قبل أغنية الحنطور بس مكنش فيه سوشيال ميديا وقتها، أغنية الحنطور كانت بالصدفة وأنا مش مطربة من الأساس".

وأكملت:" أغنية الحنطور بتاعت ريكو..أغنية الحنطور كانت بالصدفة ومكنتش متوقعة أنها تنجح تماما".