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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نرمين الفقي تبدأ تصوير مسلسل "على الهامش"

صدى البلد

أعلنت الفنانة نرمين الفقي بدء تصوير مسلسلها القادم عبر عدة صور نشرتها علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انتسجرام”.

 

وعلقت قائلة"#علي بركه الله مسلسل علي الهامش( الا انا) جيان خليل# تسنيم_مطر#محمود_ياسين#هايدي_رفعت#مدير تصوير طارق عبد الحميد#تاليف اماني التونسي".
 

واستأنفت الفنانة نرمين الفقى تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل شارع 9 ، والذى من المقرر عرضه خارج الماراثون الرمضانى .

 

وجاء استكمال نرمين الفقى لمسلسل شارع 9 بعد توقف دام عدة أشهر بسبب ظروف إنتاجية .

 

ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة نرمين الفقي، لانطلاق تصوير حكاية "على الهامش"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والذي يتضمن 10 حلقات لكل قصة.

 

وأوضحت السيناريست أماني التونسي فى تصريحات صحفية، أنها تقدم من خلال "على الهامش" قضية شائكة فى المجتمع تخص السيدات بعد انتهاء فترة الحضانة لدى الأم، وأن القصة تختلف عما قدمته فى أفلامها من قبل.

 

"على الهامش" من بطولة نرمين الفقي وجار ترشيح باقي أبطاله، تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد شفيق، تحت اشراف يسري الفخراني.

 

يذكر أن نرمين الفقي، حرصت على التواجد بمهرجان الفضائيات أمس السبت والذي أقيم في أحد الفنادق الضخمة وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام.

مهرجان نجوم الفن التواصل الاجتماعي الفنانة نرمين الفقى محمود ياسين الاجتماع نرمين الفقي رمضان

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