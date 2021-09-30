هنية: إسرائيل لن ترى أسراها دون تنفيذ شروط المقاومة الفلسطينية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إن تحرير الأسرى الموجودين في سجون الاحتلال على رأس أولويات المقاومة.

وأشار إلى أن من شعارات حماس "الأسرى والمسرى والمقاومة" وأنهم سيبذلون كل ما وسعهم لتحرير الأسرى والأسيرات.

وأضاف هنية أن بعض الأسرى الفلسطينيين مسجونين في سجون الاحتلال منذ أربعين عاماً، وأن هناك نساء وشباب دون سن الثامن عشرة بين الأسرى.

وأشار إلى أن المقاومة تحتفظ بأربعة أسرى إسرائيليين وأن على إسرائيل تنفيذ شروط المقاومة إذا ما أرادت عودة أسراها.



وأكد هنية أن على إسرائيل قبول شروط المقاومة وتنفيذها بحذافيرها إذا كانت ترغب في عقد صفقة تبادل أسرى وإلا لن ترى أسراها، مشيراً إلى أن المقاومة ترحب بأي دور لتركيا في عقد اتفاق لتبادل الأسرى.