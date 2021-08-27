لأول مرة منذ سنوات.. هنية ومشعل يشيعان جنازة قيادي سابق بحماس في الأردن

شارك رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيسها في الخارج خالد مشعل، اليوم الجمعة، يتشييع جثمان القيادي السابق في الحركة إبراهيم غوشة في العاصمة الأردنية عمان.

وكان وفد الحركة برئاسة هنية، وصل إلى عمان صباح اليوم، في زيارة هي الأولى من نوعها لقيادات الصف الأول منذ سنوات طويلة.

وبثت وسائل إعلام أردنية صورا من تشييع جثمان غوشة في مسجد الجامعة الأردنية غرب العاصمة عمان، حيث حضر المراسم المئات إلى جانب قيادات من حركة حماس.

وكان عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق، أعلن في وقت سابق وصول وفد الحركة إلى عمان.

وقال الرشق في تغريدة على "تويتر": "وصلنا إلى الأردن بحمد الله للمشاركة بتشييع الجثمان الطاهر للأخ الحبيب المجاهد إبراهيم غوشة إلى مثواه الأخير، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمنا وأهله وإخوانه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

وفي تغريدة سابقة، أشار الرشق، إلى أن الوفد يترأسه رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، ورئيس حماس بالخارج خالد مشعل والمقيمين في قطر.

وقال في حينه: "يصل الأخ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والأخ خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج، إلى عمّان الجمعة للمشاركة في تشييع جثمان إبراهيم غوشة رحمه الله".

وعبر القيادي في حركة حماس عن شكره للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لموافقته على زيارة الوفد إلى عمان.

وتوفي إبراهيم غوشة القيادي السابق في حركة حماس، أمس الخميس، عن 85 عاما.

ويعتبر غوشة، أول ناطق إعلامي باسم حماس، عام 1991، وأبعد عن الأردن في عام 1999، وعاد إليها عام 2001.

وكانت الحكومة الأردنية أصدرت في العام 1999، قرارا يقضي بإغلاق مكاتب حماس في عمان، وذلك بعد خمسة أعوام من توقيعه اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1994، حيث إن القرار صدر على إثر طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية.

وعام 2009، سمح الأردن للقيادي بحماس خالد مشعل بالقدوم إلى عمان لتشييع جثمان والده، فيما قام عام 2012 بزيارة رسمية للبلاد، وكذلك شارك بتشييع جثمان والدته في العام 2016.

وتسمح السلطات الأردنية لعدد من قيادات وأعضاء الحركة الإسلامية في الخارج بدخول البلاد لأسباب إنسانية.