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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل.. ورشة عمل بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استكمالا لسلسلة ورش العمل التى ينظمها مركز دعم البحث العلمى تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان،  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، نظم المركز ورشة عمل بعنوان أبحاث الذكاء الاصطناعي نحو مستقبل أفضل  وذلك عبر برنامج زووم .

 

حاضر في ورشة العمل  الدكتور أحمد الجارحي أستاذ هندسة التحكم بكلية الهندسة جامعة حلوان، وأدار الورشة الدكتور محمد القصاص  مدير مركز دعم البحث العلمي،  الدكتورة هايدي خليل عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمي.

 

أكد  الدكتور ماجد نجم على حرص جامعة حلوان على تنظيم ورش العمل لرفع الوعي بالبحث العلمي واهميتة لوصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي. 

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يأتى ذلك نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمى والارتقاء به.

 

ومن جانبها أشارت الدكتورة منى فؤاد عطية على حرص قطاع البحث العلمى على بناء  كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، والعمل على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية.

 

هذا وقد اوضح الدكتور محمد القصاص أن  ورش العمل هذه تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، والقدرة على الابتكار، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث ان البحث العلمي هو المحرك الأول والأساس الذي تعتمد عليه الدول المتقدمة.  

 

تضمنت ورشة العمل التطرق إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، وكذا التعرف على خصائص المنظومات الذكية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عرض الأبحاث المرتبطة بالمنظومات الذكية.


وفى نهاية الورشة تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات. 


حضر ورشة العمل  284  من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث كما حضر 205 آخرين من مختلف الجامعات والمؤسسات المصرية، حضر 109 من جامعة حلوان،  ومن الدول العربية حضر 75، كما حضر 4 من الدول الأجنبية.

مركز دعم البحث العلمي الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورشة عمل برنامج زووم الذكاء الاصطناعي

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