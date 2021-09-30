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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا زى الفل.. مجدى شطة يرد على أخبار إصابته بمرض خطير

مجدي شطة
مجدي شطة

أكد مطرب المهرجانات مجدي شطة في تصريح خاص لصدى البلد، أنه حالته الصحية بخير ولا يعاني من أي أمراض خطيرة كما أشيع في الساعات الأخيرة .

 

وقال مجدى شطة:" أنا زى الفل ، كان عندي شوية برد وخفيت الحمد لله ، أعراض البرد هي اللي كانت مأثرة على شكلي في الفيديو ".

وكان مجدي شطة قد ظهر في فيديو وهو بوجه يبدو عليه التعب وفقد بعض من وزنه  ، وهو ما جعل البعض يفسر أنه قد أصيب بمرض خطير.

مجدي شطة يعود بعد غياب :

بعد اختفاء طويل، عاد مغني المهرجانات مجدي شطة للظهور مجددا والتواصل مع جمهوره.

 

ونشر مجدي شطة فيديو عبر حسابه على فيس بوك ، ظهر فيه بشكل مختلف بعدما خسر بعض الوزن، وأوضح أنه غاب لأسباب شخصية دون الكشف عنها.

 

وقال مجدي شطة في الفيديو: "مجدي شطة بيحيكوا، قبل أي كلام هقولكم الأسباب ولا مش هينفع أقولكم الأسباب اللي كنت فيها، مش هينفع أقولكم لأني كنت في أسباب شخصية وربنا الأعلم ومش هقولكم أكتر من الكلمتين دول".

 

وأضاف في تعليقه على الفيديو كاتبا: "الحمدلله علي كل حاجة".

يذكر أن مجدي شطة أشتهر بسبب حربه على "السوشيال ميديا" مع مطرب المهرجانات حمو بيكا منذ بداية ظهورهما، وذلك بسبب أن الأخير استخدم اسمه في الدعايا لحفل كان من المقرر إقامته في محافظة الإسكندرية.

 

وكان مجدي شطة قد هاجم في وقت سابق الفنان محمد رمضان بسبب أغنيته "نمبر وان" عن طريق طرح كليب "مفيش حد نمبر وان"، ظهر فيه بملابس تشبه ملابس محمد رمضان في كليب "مافيا"، وتتباين تعليقات الجمهور وقتها بين مؤيدين ومنتقدين للعمل.

مجدي شطة مطرب المهرجانات مجدي شطة حالته الصحية بخير أمراض خطيرة بعض من وزنه

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