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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

صدى البلد

مع قدوم الموجة الرابعة من كورونا لابد من الاهتمام والتوعية بأخذ التطعيم الذي تقدمه الدولة مجانا لكل مواطنيها 
وهذا لأنه يحقق أهم مقصد من المقاصد الشرعية أو الكليات الخمس وهو المحافظة على النفس ، وأن الإحجام عن التطعيم يؤدي إلى التهلكة والله تعالى يقول{ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة : 195] ويقول تعالى { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء : 29] وحيث أن اللقاح يحقق تقليل الأضرار الناجمة عن الإصابة بالفيروس فمن الواجب شرعا أخذ اللقاح
حيث أن الإحجام عن التطعيم قد يكون سببًا قويًا للإصابة بهذا الوباء, وقد يفضى بصاحبه إلى الهلاك العاجل.

وأما الانسياق وراء دعوات التشكيك فى الأمصال وفاعليتها، وترويج الشائعات، والحديث بغير علم أو تخصص عنها, مصيبة تؤدي إلى الإفساد فى الأرض، ونحن نرى أن الملايين تم تطعيمهم, ولم يحدث لهم مكروه، وثمنوا جهود الدولة فى سعيها لتوفير لقاحات لتحصين فئات المجتمع كافة من الوباء، وحثوا المواطنين على المسارعة إلى أخذ اللقاح، واتباع سبل الوقاية منه، التي حث عليها الإسلام.
كما أن الاستهانة بالمرض وعدم الأخذ بالاحتياطات اللازمة يعد من باب الإهمال في حق الذات والمجتمع ، ويعتبر الإنسان في حكم قاتل نفسه

ومن  منطلق التوكل على الله،فعلينا بالأخذ بالأسباب  ففي الحديث المروى عن النبى، صلى الله عليه وسلم، عندما سأله رجل عن ناقته: «يا رسول الله.. أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل»؟ فقال له، عليه الصلاة والسلام: «اعقلها وتوكل».

فهذا الصحابى، كما فى الحديث، سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن أى الفعلين يوافق التوكل: ربط الناقة أم تركها على حالها ثم السعى فى حاجته؟ فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: «اعقلها وتوكل».

علينا ألا نستهين بأهمية  التطعيم ضد الأوبئة والأمراض المعدية، لأنها تنتقل بالاحتكاك المباشر بين الناس، ومن ثم فإن ضرر عدم التطعيم من «كورونا» لا يقتصر على الشخص نفسه، بل قد يمتد إلى غيره ممن يحتمل نقل العدوى إليهم حال إصابته، وبذلك يأثم مرتين، مرة على تقصيره فى حق نفسه وتعريضها للضرر والإصابة، ومرة حال نقله العدوى لغيره ممن أصيبوا بسببه.

ومن يتكاسل عن أخذ اللقاح من باب التوكل على الله متعللا بقوله تعالى {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [التوبة : 51] ، فهذا ليس من التوكّل فى شىء، وإنما هو تواكل، وهو فعل مذموم، وليس من صفات المؤمن الحق فى شيء.

وعلى  المتقدمين لتناول اللقاح احترام الأسس التى تضعها الدولة فى أولوية تناوله، والتزام الصدق والأمانة فى ما يدلون به من معلومات، مع بيان الحالة الصحية، دون تحايل أو ادعاء بغية الحصول على موعد متقدم للحصول على اللقاح.

ومن المفترض اتباع تعليمات وزارة الصحة قبل اللقاح وبعده، وعدم التخلى عن ارتداء الكمامة كسبب لمنع نقل العدوي، مع الالتزام بسبل النظافة العامة كغسل اليدين والتطهير المتكرر للبدن، والتخلص المبكر من القمامة، لا سيما بعد أن كثر الحديث عن أمراض أخرى تتعلق بهذا الشأن كالفطر الأسود، وغيره.

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