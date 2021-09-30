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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمهرجان شعبي .. منة عرفة تستعد ل حفل زفافها

صدى البلد

سجلت الفنانة منة عرفة مهرجان شعبي ل حفل زفاف المقرر اقامته خلال اشهور القادمة .

ونشر محمود المهدي صورة برفقة زوجته الفنانة منة عرفة ، وطرب المهرجانت الشعبية ، ابو ليلة .

وعلق محود  المهدي علي الصورة قائلا : "


انتظرو الترند القادم حاجه عظمة هتنزل قبل الفرح وهنغنيها في الفرح مع أخواتي الناجحين ملوك المهرجانات

تستعد الفنانة الشابة منة عرفة لإقامة حفل زفافها على الفنان محمود المهدي خلال الفترة القليلة المقبلة ،كما أعلن زوجها الفنان محمود المهدى عبر حسابه بموقع إنستجرام قائلا :"العد التنازلي للغسالة ابتدى قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني".

وكانت احتفلت الفنانة منة عرفة، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقعإنستجرام:"وكتبنا الكتاب.. فى جو عائلى جدا تم عقد قرانى.. الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا فى خير"

وكتب محمود المهدى، قائلا:" الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666

 

زفاف حفل زفاف اخبار منة فضالي

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