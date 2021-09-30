الري يتفقد مشروعات تبطين الترع بكفر الشيخ.. صور

ضمن مشروعات حياة كريمة

تفقد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الموارد المائية والرى، وإسلام طه، معاون المحافظ للاستثمار، اليوم الخميس، أعمال تبطين عدد من الترع، بمطوبس، وتفقد زراعات تم تحويلها من الرى بالغمر للرى بالتنقيط، على مساحة 1700فدان المجاورة للطريق الدولي الساحلي.

كما تفقد أعمال تبطين ترعة سيدي يوسف بتكلفة 35 مليون جنيه، بطول 18 كم بزمام 8000 فدان والتى تم تأهيلها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، جاء ذلك بحضور محمد مكرم، معاون وزير الموارد المائية والرى، ووفد البنك الدولى، والمهندس أشرف محمدى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بكفر الشيخ، ومديري عموم الري بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد أعمال إنشاء حماية الشواطيء أمام قرية مسطروه بطول 7كم، عرض 20-25كم، والذى بدء إنشاؤه 2021، بتكلفة 38 مليون جنيه، بتمويل من الوزارة وصندوق المناخ الأخضر، لحماية قرية مسطروه والمناطق الواقعة فى شمال الطريق الدولى، تمهيداً لاستخدامها فيما يتوافق مع مخططات التنمية للدولة.

كما شملت الجولة -أيضاً- تفقد موقع شرق المدينة الصناعية بمطوبس، بطول 5كم، بارتفاع 3م، والذى بدء انشائه عام 2016، بتكلفة 20 مليون جنيه، بتمويل من مرفق البيئة العالمى.

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الموارد المائية والري، إن أعمال تبطين الترع تعمل على وصول المياه النهايات وتلبية احتياجات كافة المنتفعين في الوقت الذي تحمى معه جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالية، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف أن هذه المشروعات تعد من مشروعات كثيفة العمالة التي تساعد على توفير فرص عمل والقضاء على الهجرة غير المشروعة،وتمثل مشروعات تبطين الترع والمساقي والتحول إلى الري الحديث مثلث متكامل لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في ظل التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين المحلي والدولي.

قال الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، إن المشروعات العملاقة التي تقوم بها وزارة الري مصدر فخر لكل مصري ولأهالي كفر الشيخ بشكل خاص لما تمثله من أهمية كبرى للمحافظة حيث تساهم في رفع كفاءة المنظومة من خلال 3 محاور الا وهي تبطين الترع والتبطين المساقي ومنظومة الري الحديث مما يساعد على تقليل ملوحة التربة وزيادة الإنتاجية للأرض والقضاء على الحشائش وتقليل العفونة في التربة مما يصب في النهاية في مصلحة المواطن والدولة وخلق فرص عمل والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

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