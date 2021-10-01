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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد التوجيه الرئاسى.. برلماني: الرئيس السيسي يضع ملف المياه على رأس أولوياته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مواصلة تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ على مستوى الجمهورية.

 

وقال “بدراوي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن هذا التوجيه ياتي في إطار حمياة المياة المصرية من التعديات التى تحيط بيها وتشديد الرقابة عليها، لافتا الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع ملف المياة المصرية علي اولوية اهتماماته وظهر ذلك جليا خلال الفترة الماضية من وقف الدعم لكل من تسول له نفسه ان يتعدي علي املاك الدولة والاراضي الزراعية.

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس الخميس، مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء بحري دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصةً على البحر المتوسط.

وقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، حفاظاً على سلامة الاراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.

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