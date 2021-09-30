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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لماذا ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق؟ رئيس شعبة مواد البناء يرد

صدى البلد

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن الشركات قامت برفع أسعار الأسمنت، بقيمة تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنيها للطن، ليتراوح ما بين 1000 إلى 1050 جنيها للطن للمستهلك مقارنة ب950 جنيها للطن .

وأرجع الزينى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" السبب الى قرار جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على قيام الشركات المنتجة بخفض انتاجها بحجة وجود مخزون وفائض لديهم، الأمر الذى أدى إلى نفاد الفائض وبالتالى تعطيش السوق، بالإضافة إلى تأخير استلام الأسمنت، مما تسبب في زيادة أسعار الشحن والنقل بنحو 20 جنيها.

وتابع قائلا :" إن الشركات تعمل ذلك من أجل تعظيم الأرباح واحتكار السوق.

وحول الأسعار أوضح الزينى أن الأسعار تتراوح ما بين 825 حتى 990 جنيها للطن على أرض المصنع و1000 و1050 للمستهلك.

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء في السوق المحلية اليوم، الخميس 30 سبتمبر 2021، وذلك وفقا للأسعار الرسمية، حيث استقر سعر طن الحديد ليتراوح بين 14200 و14600 جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300 و14700 جنيه للطن.

وبالنسبة إلى أسعار الأسمنت، فتراوحت بين 950 و1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050 و1250 جنيها للطن.

وسجلت أسعار الجبس بين 550 و650 جنيها للطن سعر المصنع، بين 600 و700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60 و100 جنيه للمتر حسب المكان.

وسجل الطوب 750 و950 جنيها للألف طوبة، وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550 و600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك بين 600 و650 جنيها للطن، والأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350 و2450 جنيها.

أسعار الأسمنت اسعار الأسمنت الاسمنت اليوم اليوم الخميس

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