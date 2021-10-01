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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تعديلات ديابلو سبورت.. كمارو 2021 تظهر بقدرات قوية| فيديو

بعد تعديلات ديابلو
بعد تعديلات ديابلو سبورت .. كمارو 2021 تظهر بقدرات قوية

اتخذت تعديلات السيارات مكانة كبيرة وسط محبي عالم السرعة والانطلاق، إلى جانب عشاق التصميمات الهيكلية واللمسات الفنية التي تنفرد بها كل شركة من رواد هذا المجال ومن بينهم ديابلو سبورت، والتي اضافت عدة ترقيات خاصة بالنسخة القوية كمارو 2021.

 

تتوفر السيارة المعدلة من كمارو 2021 عبر ثلاثة فئات وهم ترينتي 2 p n 9245، وانتون 3 p n 8245، إلى جانب النسخة بريداتور 2 بلاتينيوم 7211، والتي تشمل باقة من الترقيات القوية مثل خاصية تعطيل AFM وإزالة حدود السرعة، وتسجيل البيانات والمتابعة، بالاضافة إلى قراءة الاعطال و الغاءها، مع تعديل حجم الاطارات والتي تحتوي على جنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق.

 

كما تضم النسخة المعدلة من ديابلو سبورت كمارو 2021، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط والتي تدعم التطبيقات الحديثة، بالاضافة إلى ترقيات خاصة بمقصورة القيادة واخرى قياسية، مثل انظمة الحماية والامان وبرامج دعم الفرامل، والتي تمنتح قائد السيارة افضلية التعامل مع مهام الطريق.

 

ظهرت السيارة كمارو 2021 المعدلة بطلاء خارجي برتقالي اللون، مع ملصقات تزين الناحية السفلية من السيارة على الجانبين، بينما تألقت تلك النسخة خلال مقطع الفيديو المنشور على موقع YOUTUBE، حينما جاءت خلال استعراض الكمهام في وضع الثبات.

 

المواصفات القياسية لـ كمارو 2021 

 

تاتي السيارة كمارو 2021 بمواصفات قياسية تضم حزمة من القدرات الفنية، مثل محرك بسعة 2000 سي سي بقوة 275 حصانا، و محرك اخر سداسي الاسطوانات V6، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 335 حصانا سعة 3600 سي سي، ونسخة اخرى عالية التجهيز تستمد قوتها من محرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 455 حصانا.

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