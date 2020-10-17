شيفروليه تطرح كمارو 2021 chevrolet camaro الجديدة.. صور

شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro وذلك لأن التغييرات تقتصر إلى حد كبير على حزم التصميم اعلنت شركة شيفروليه عن طرح سيارتها الجديدة ايقونة الجمال و السرعة و الفخامة السيارةوذلك لأن التغييرات تقتصر إلى حد كبير على حزم التصميم الجديدة بالإضافة إلى الدعم اللاسلكي لـ أندرويد اوتو وابل كاربلاي و هي تغييرات ليست كبيرة .









شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro تعمل بمحرك توربو بأربعة أسطوانات 2000 سي سي بقوة 275 حصان و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران .

شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro متاحة بمحرك V6 سعة 3600 سي سي بقوة 335 حصان، أو محرك V8 سعة 6200 سي سي بقوة 455 حصان اما طراز ZL1 فمتاح بمحرك V8 سوبر تشارجد سعة 6200 سي سي لتر بقوة 650 حصان وعزم 880 نيوتن متر .





تأتي شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro بحزمة تصميم Wild Cherry الجديدة، وتتميز الحزمة بتصميم خارجي Wild Cherry Tintcoat مع خطوط سوداء معدنية Hash Mark، وجنوط ألومنيوم قياس 20 انش .





تحصل طرازات شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro التي تعمل بمحرك V8 على حزمة SS 1LE عالية الأداء و بها فرامل بريمبو، ونظام تعليق رياضي، ونظام تحكم مغناطيسي بالقيادة و المحرك متصب بفتيس أوتوماتيك عشر سرعات .





تأتي شيفروليه كمارو 2021 chevrolet camaro بأنظمة تعمل علي أندرويد أوتو وأبل كاربلاي اللاسلكي، بالإضافة إلى التصميم الخارجي Wild Cherry Tintcoat مثل بقية تشكيلة كمارو .



