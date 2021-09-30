أستاذ اقتصاد : الدولة تحاول وضع آليات تسعير إجباري للمحاصيل الزراعية

قال الدكتور عبدالعظيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعميد كلية زراعة الفيوم الأسبق، إن القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية لن يحدث إلا من خلال التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة لمواجهة المتعدي بكل حزم ووقف هذه الظاهرة بكل الطرق القانونية الممكنة.

وأضاف مصطفى، خلال حواره مع الاعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الخميس، أن التعدي على الأراضي الزراعية يتم من خلال البناء عليها أو استقطاع جزء منها لاستحداثات حضارية، موضحًا أن زيادة تعديات البناء على الأراضي الزراعية يأتي مع انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية.



وأوضح أن القطاع الزراعي يمد باقي القطاعات الأخرى بالعمالة،مؤكدًا أن فرص العمل في القطاع الزراعي أكثر وعوائدها كبيرة، لافتًا إلى أن الدولة تحاول جاهدة وضع آليات تسعير إجباري للمحاصيل الزراعية.



وتابع أن هناك ما يسمى بالتراكم الرأسمالي في الزراعة المصرية الذي يستهدف عمل توسعات في التنمية المجتمعية من خلال بناء مدارس ووحدات صحية ودعم القطاع الخاص، مؤكدًا أننا فخورون بمساهمة الزراعة المصرية في عملية التنمية.

