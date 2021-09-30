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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن في مباراة للبيسبول يحضرها مشرعون ديمقراطيون يهددون خطته المالية| فيديو

بايدن
بايدن

ظهر الرئيس الامريكي جو بايدن بشكل مفاجئ في مباراة للبيسبول يحضرها مشرعون ديمقراطيون بالكونجرس وسط تهديد يواجه الخطة المالية التي قدمتها إدارته بالشطب.

ولا يزال الديمقراطيان المعتدلان جو مانشين وكيرستن سينيما يهددان مشروع الموازنة التي تبلغ 3.5 تريليون دولار ، في حين أن التقدميين يمكن أن يخوضوا تصويتًا في مجلس النواب على حزمة البنية التحتية المنفصلة البالغة 1.2 تريليون دولار من الحزبين في تصويت رئيسي يوم الخميس.

وأحبط مانشين الأربعاء، الآمال في التوصل إلى اتفاق سريع بشأن مشروع القانون الأوسع بإصدار بيان ناري وصفه بأنه “جنون مالي” ، ويهدد أعضاء تقدميون في ما يسمى بـ “فرقة” في مجلس النواب بإنهاء خطته على مستوى مشروعات البنية التحتية التي يدعمها الوسطيون، ما لم يدعموا أيضًا أجندة بايدن الأوسع.
 

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وفي غضون ذلك ، أمام الكونجرس حتى منتصف ليل الخميس لتمرير مشروع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة ، مع التصويت المقرر في الصباح على صفقة أعلنها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

بشكل منفصل ، يجب على المشرعين أيضًا رفع سقف الديون لمنع الحكومة الأمريكية من الدخول في تخلف ائتماني كارثي بحلول منتصف أكتوبر ، وهي قضية يصر الجمهوريون على أنه يجب على الديمقراطيين حلها بأنفسهم في المصالحة.

وبدا أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مستعدة للتراجع عن التصويت على البنية التحتية يوم الخميس ، مع ثورة أعضاء تقدميين.

 وقال زعيم الأغلبية في مجلس النواب ، ويب جيم كليبيرن ، للصحفيين إنه 'سيكتشف في مباراة البيسبول' ما إذا كان التصويت على البنية التحتية سيتأخر.

ومع دخول بايدن الملعب مساء الأربعاء ، استقبلت الجماهير من الجمهوريين في الاستاد بايدن بصيحات استهجان بينما صرخ الديمقراطيون 'نحن نحب جو' و 'نبني بشكل أفضل'.

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