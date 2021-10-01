في اليوم العالمي لها.. استخدامات أخرى للقهوة غير تناولها

يحتفل العالم اليوم في يوم ١ اكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة ، وتعد القهوة من المشروبات المفضلة لدي الكثير ولكن نقدم لكي اليوم استخدامات للقهوة غير تناولها

قم بتتبيل شرائح اللحم

امنح وجباتك نكهة مدخنة باستخدام القهوة المطحونة كمكون في التدليك الجاف والتتبيل قبل الطبخ



استخدم سماد القهوة والأسمدة الخضراء

ينمو تفل القهوة البكتيريا التي تتمتع بها الديدان ، مما يجعلها مكونًا رئيسيًا في السماد. وبما أن القهوة تحتوي على الكثير من الكالسيوم والمغنيسيوم والنيتروجين ، يمكنك إضافة طبقة صغيرة على التربة السطحية للحصول على سماد خالٍ من المواد الكيميائية.

اصنع طاردًا طبيعيًا للحشرات

القهوة لها رائحة تمنع الكثير من الحشرات ، مثل النمل والبعوض وغير ذلك. قم برش بعض الحبيبات على مناطق من منزلك تحاول إبقائها خالية من الحشرات (حول الأبواب ، والشقوق في الجدران) .

اصنع معطر الجو الخاص بك

يمكن أن يؤدي تخزين القهوة المطحونة في قطعة قماش خفيفة في امتصاص الروائح في الهواء أو حتى في الثلاجة لإخفاء بقايا الطعام الذي يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع والتي تم نقعها في الظهر.

طلاء الخشب

نظرًا لأن القهوة تلطخ ملابسك عندما تنسكبها حتمًا على نفسك ، فمن المنطقي أنه يمكنك استخدامها كبقع أثاث أيضًا حضري قدرًا ، لكن بدلًا من رميها ، ضعيها في القهوة مرة أخرى.

قم بتغطية الخشب غير المعالج بالمزيج للحصول على بقعة كهرمانية خفيفة.



تنظيف الأواني والمقالي أكثر صلابة

تتميز القهوة المطحونة بحواف حادة تعمل كمادة كاشطة عند الفرك ، بينما تمتص خصائصها الماصة الشحوم بشكل طبيعي ، تمامًا كما هو الحال في البالوعة.



قم بتلميع خدوش الأثاث

اصنع عجينة من القهوة سريعة التحضير والماء الساخن لتغطية الخدوش الصغيرة على الأثاث الخشبي الداكن ، وسيكون الأمر كما لو أنك لم ترمِ تلك الحفلة مطلقًا.

التخلص من رائحة الفم الكريهة

من الغريب أن مص حبة قهوة كاملة يمكن أن يزيل رائحة الفم الكريهة. لن يتركه طازجًا مثل العلكة ، لكن لن يستغرق الأمر سبع سنوات حتى يتحلل في معدتك أيضًا.

حماية حيواناتك الأليفة من البراغيث

إذا كنت لا تحب فكرة استخدام العلاجات الكيميائية على الجرو الخاص بك ، فضع القهوة الرطبة في فراءه بعد الاستحمام للمساعدة في طرد البراغيث بشكل طبيعي.