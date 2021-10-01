عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لها.. استخدامات أخرى للقهوة غير تناولها

صدى البلد

يحتفل العالم اليوم في يوم ١ اكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقهوة ، وتعد القهوة من المشروبات المفضلة لدي الكثير ولكن نقدم لكي اليوم استخدامات للقهوة غير تناولها

 

قم بتتبيل شرائح اللحم
امنح وجباتك نكهة مدخنة باستخدام القهوة المطحونة كمكون في التدليك الجاف والتتبيل قبل الطبخ


استخدم سماد القهوة والأسمدة الخضراء
ينمو تفل القهوة البكتيريا التي تتمتع بها الديدان ، مما يجعلها مكونًا رئيسيًا في السماد. وبما أن القهوة تحتوي على الكثير من الكالسيوم والمغنيسيوم والنيتروجين ، يمكنك إضافة طبقة صغيرة على التربة السطحية للحصول على سماد خالٍ من المواد الكيميائية.

 

 اصنع طاردًا طبيعيًا للحشرات
القهوة لها رائحة تمنع الكثير من الحشرات ، مثل النمل والبعوض وغير ذلك. قم برش بعض الحبيبات على مناطق من منزلك تحاول إبقائها خالية من الحشرات (حول الأبواب ، والشقوق في الجدران) .

 

 اصنع معطر الجو الخاص بك
يمكن أن يؤدي تخزين القهوة المطحونة في قطعة قماش خفيفة في امتصاص الروائح في الهواء أو حتى في الثلاجة لإخفاء بقايا الطعام الذي يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع والتي تم نقعها في الظهر.

 

 طلاء الخشب 
نظرًا لأن القهوة تلطخ ملابسك عندما تنسكبها حتمًا على نفسك ، فمن المنطقي أنه يمكنك استخدامها كبقع أثاث أيضًا حضري قدرًا ، لكن بدلًا من رميها ، ضعيها في القهوة مرة أخرى.

 قم بتغطية الخشب غير المعالج بالمزيج للحصول على بقعة كهرمانية خفيفة.
 

تنظيف الأواني والمقالي أكثر صلابة
تتميز القهوة المطحونة بحواف حادة تعمل كمادة كاشطة عند الفرك ، بينما تمتص خصائصها الماصة الشحوم بشكل طبيعي ، تمامًا كما هو الحال في البالوعة.


 قم بتلميع خدوش الأثاث
اصنع عجينة من القهوة سريعة التحضير والماء الساخن لتغطية الخدوش الصغيرة على الأثاث الخشبي الداكن ، وسيكون الأمر كما لو أنك لم ترمِ تلك الحفلة مطلقًا.

 

التخلص من رائحة الفم الكريهة
من الغريب أن مص حبة قهوة كاملة يمكن أن يزيل رائحة الفم الكريهة. لن يتركه طازجًا مثل العلكة ، لكن لن يستغرق الأمر سبع سنوات حتى يتحلل في معدتك أيضًا.

 

حماية حيواناتك الأليفة من البراغيث
إذا كنت لا تحب فكرة استخدام العلاجات الكيميائية على الجرو الخاص بك ، فضع القهوة الرطبة في فراءه بعد الاستحمام للمساعدة في طرد البراغيث بشكل طبيعي.

 

في اليوم العالمى قهوة اليوم العالمي اليوم العالمي للقهوة القهوة

ترشيحاتنا

بعدما رفضت الدفع.. شاهد كوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها |صور

بسبب واقعة طوكيو.. إيقاف عبدالرحمن مجدي 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه

حكاية السهرة.. كيف بدأت قصة أغنية قل للمليحة في الخمار الأسود؟

تنسيق الجامعات ٢٠٢١.. ٨ برامج جديدة بألسن عين شمس

أدعية يوم الجمعة المستجابة.. رددها تحقق بها كافة الأمنيات

أقوى وأسرع دعاء لتغيير القدر ..أحرص على المداومة عليه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الصحة: إطلاق تطبيق يكشف موقف كل مواطن تلقى لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجل يحبس تمساحا ضخما داخل سلة قمامة |فيديو

إنذار بالخطر .. لحظة انفجار بركان كيلاويا في أمريكا|فيديو

21 عاما على استشهاده.. كيف فضحت دماء «الدرة» جرائم الإحتلال الإسرائيلي؟

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

فيديو

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

على خطى فرجاني ساسي.. أشرف بن شرقي يضع شروطا غريبة للتجديد للزمالك

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ