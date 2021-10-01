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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصديق الكونجرس.. بايدن يوقع على مشروع قانون لتفادي إغلاق الحكومة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

صوتت غالبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مساء الخميس للموافقة على إجراء أقره مجلس الشيوخ يجنب إغلاقا جزئيا للحكومة، فيما وقع عليه منذ قليل الرئيس جو بايدن ليصبح بذلك قانونًا واجب النفاذ.

ودعم 254 عضوا في مجلس النواب الأمريكي مشروع القرار، الذي ينص على تفادي الإغلاق من خلال تمويل الجهات الاتحادية خلال السنة المالية الجديدة التي تبدأ يوم الجمعة، بينما عارضه 175 مشرعا آخرين.

ويأتي ذلك بعد أن صوت 65 سيناتورا في مجلس الشيوخ لصالح تبني الوثيقة بينما رفضها 35 عضوا آخرين.

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وبعد أن اتجه مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن، وقع على الإجراء منذ قليل ليصبح قانونا قبل الموعد النهائي في منتصف الليل، عندما يكون التمويل الحكومي الحالي على وشك الانتهاء.

وكان الجمهوريين قد عرقلوا في مجلس الشيوخ يوم الاثنين إقرار نسخة سابقة من هذا المشروع لأن خصومهم الديمقراطيين مرروا ضمنها نصا يعلق سقف ديون الولايات المتحدة حتى ديسمبر 2022.

ووفقا للتقليد المتبع في الكابيتول، يتعين على الحزبين أن يتفقا سويا على أي إجراء يتعلق برفع سقف الدين العام الأمريكي (28,8 تريليون دولار).

لكن الجمهوريين رفضوا هذه المرة الموافقة على هذا الإجراء لأنهم يريدون تحميل خصومهم الديمقراطيين لوحدهم المسؤولية عن هذا الإنفاق "غير المسؤول".

 

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