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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة ماهر : معدلات الإصابات والوفيات فى الأيام الأخيرة متقاربة

كورونا
كورونا

قالت الإعلامية هبة ماهر، إن البلاد شهدت ارتفاعا في الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا، موضحة أن عدد الوفيات و الإصابات شهدت ارتفاع أمس طفيف و كانت هناك 37 حالة وفاة، وهناك 741 حالة إصابة.


وأضافت هبة ماهر خلال تقديمها برنامج “ 8 الصبح” المذاع على قناة دي إم سي، أن الإصابات فى الأيام الأخيرة تعتبر متقاربة، وفى حدود الـ 700 ولكن، حالة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ستنخفض الإصابات و الوفيات.


ولفتت إلى أن كل مواطن عليه أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لحماية نفسه فى المقدمة، وأسرته، ومن معه فى البيت و العمل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 419 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256886 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 741 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 304524 من ضمنهم 256886 حالة تم شفاؤها، و 17331 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

 

هبة ماهر فيروس كورونا كورونا الصحة وزارة الصحة

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