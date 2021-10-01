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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفاصيل الكاملة لصفقات قطاع الناشئين بالأهلي

شعار النادي الأهلي
شعار النادي الأهلي

توصلت إدارة الأهلي مع وادي دجلة إلي إتفاق نهائي لضم الثنائي أحمد شريف وكريم الدبيس بشكل نهائي بعد مفاوضات استمرت قرابة الشهر شهدت كواليس مثيرة كان أهمها دخول بيراميدز علي خط الصفقات ليتسبب في رفع القيمة المالية لها بصورة كبيرة .

ويعد الثنائي شريف والدبيس من المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خاصة أنهما من مواليد 2003 ولكنهما كانا من ضمن القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة في أغلب مباريات موسم الدوري المنقضي ، حيث شارك الدبيس الذي يجيد اللعب بمركزي الظهير والجناح الايسر في 22 مباراة بالدوري وخاض المهاجم أحمد شريف في 8 مباريات سجل بها هدفين كان أحدهم داخل شباك الأهلي.

ورغم انهم من مواليد 2003 أي أن عمرهم لم يتخطي حاجز الــ18 عاماً لكن موهبتهم فرضت نفسها في تصعيدهم مبكراً للفريق الأول بوادي دجلة مما لفت نظر لجنة المواهب بالقلعة الحمراء التي يقودها فتحي مبروك وقدم تقريراً للجنة التخطيط التي أحالت الملف إلي خالد بيبو مدير قطاع الناشئين وميشيل بروكيتش المدير الفني للقطاع والذي أوصي بضمهم .

ودخل أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في مفاوضات قبل أسبوعين من الأن مع مسئولي وادي دجلة وتم وقتها التوصل إلي إتفاق مبدئي علي ضم الثنائي مقابل 8 ملايين جنيه ولكن ظهر فجأة مسئولي بيراميدز في المفاوضات فأرتفعت قيمة الصفقة الي 22 مليون جنيه مما جعل الأهلي يخرج تماماً من التفاوض ليتجمد موقف الثنائي ، قبل أن يعود أمير توفيق من جديد قبل يومين ويتم التوصل إلي إتفاق بضم الثنائي مقابل 15 مليون جنيهبنظام التقسيط علي عام كامل .

ويتبقي فقط بعض الرتوش الصغيرة الخاصة ببعض البنود في التعاقد قبل ان يتم التوقيع رسمياً وسوف يتم قيد شريف والدبيس في فريق الشباب مواليد 2003 والذي يقوده  سيد غريب مديرا فنياً، ومحمد ماهر ميدو مدربا عاما، وسوف يتم تصعيد الثنائي مع الفريق الأول في بعض الأوقات خاصة في ظل قناعة المدير الفني بإمكانياتهم .

وقامت إدارة الأهلي دعم فرق الناشئين بمجموعة من اللاعبين في الموسم الحالي ليكونوا نواة المواسم المقبلة مثل محمد حمدي ميسي من وادي دجلة ويوسف شريف من مصر المقاصة وهو حفيد اللواء محمد عبدالسلام رئيس المقاصة السابق بجانب حارسي المرمي أدهم سيحا من وادي دجلة ومصطفي مخلوف من الترسانة وكلهم من مواليد 2003 والأخير يتدرب مع الفريق الأول ويراه ميشيل يانكون مدرب حراس مرمي الأهلي بانه خليفة محمد الشناوي ، كما قامت إدارة الأهلي بضم حمدي موسي من دسوق وهو من مواليد 2002 ولا يزال هناك متابعة لبعض اللاعبين الأخرين قبل حسم قرار ضمهم بشكل نهائي ومن بينهم عمر البكري الذي لم يتم تحديد موقفه بعد.

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