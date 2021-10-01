افتتاح مؤتمر العظام الدولي الثاني بطب الأزهر بحضور خبراء من دول العالم

افتتح الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لقسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط، نائبا عن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة.



ونقل صديق تحيات وتمنيات مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، متمنين للمؤتمر النجاح والتوفيق وأن يخرج بتوصيات تفيد وتضمد آلام جميع المرضى.



وأوضح صديق أن الطواقم الطبية بجامعة الأزهر بذلت جهودا مضنيه منذ بداية جائحة كورونا في أواخر عام 2019 وحتى اليوم، موضحا أن ماقام به أطباء جامعة الأزهر ، كان محط إشادة وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةو أسفرت عن تعين 7 آلاف طبيب، بتصديق من القيادة السياسية، على مستوى الجمهورية تم تخصيص 2500 طبيب منهم لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر الست، والتي تخرج سنويا مايقارب حوالي20 % من اجمالي القطاع الطبي على مستوى الجمهورية.



وأشاد صديق بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر، والتي نتج عنها نجاح تطبيق نظام الطب التكاملي، بجانب نجاحه في تخطي جائحة كورونا من خلال قيامة بتدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وتنظيم فرق طبية شاركت في العزل الطبي بمختلف محافظات الجمهورية.



كما أشاد نائب رئيس جامعة الأزهر بجهود كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والمستشفى الجامعي والذي يضم سبع مباني تخصصية تقدم خدماتها للأهالي في مختلف محافظات صعيد مصر، إضافة

لاشادته بجهود قسم العظام بكلية طب بنين الأزهر بأسيوط بتنظيمه فعاليات المؤتمر الدولي الثاني.

جاء ذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحة العظام برئاسة الدكتور جمال حسني رئيس الجمعيةالعريقة و التي تاسست عام 1948 م، وثمن المشاركات العديدة من ايطاليا، وايرالندا، وماليزيا، واليمن، إضافة إلى مشاركة عمداء كليات طب بنين وبنات جامعة الأزهر، إضافة لمشاركة رؤساء أقسام العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر، والجامعات المصرية، إضافة لمشاركة أساتذة العظام بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي.



جدير بالذكر أنه شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور مصطفى شتات عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور هشام فرهود عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتور جمال حسني رئيس الجمعية المصرية لجراحة العظام " on line"، والدكتور علاء الزهيري رئيس جمعية جراحة العظام المصريه السابق، والرئيس الشرفي الحالي، والدكتور هاني الموافي استاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنصورة، وأمين صندوق الجمعية المصرية لجراحة العظام. والدكتور إبراهيم أبو عميرة رئيس قسم العظام بطب الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر، والدكتور حسام السيد المنسق العام للمؤتمر.