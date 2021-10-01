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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الحكومة.. ما مصير الموظفين والطلاب الرافضين لـ لقاح كورونا ؟

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس عن طبيعة الإجراءات الحاسمة التي سبق وأعلنت الحكومة عن فرضها دون تفسير.

وأكد أن التطعيم  ضد فيروس كورونا إلزامي لكل من هم فوق الـ 18 عاماً، لافتا إلي أن الهدف المستقبلي هو الإعتماد علي اللقاحات المصنعة محليا.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء: "أنه سيتم إعداد جداول لكل وزارة بشأن تطعيم موظفيها بلقاح كورونا"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستنسق مع جميع الوزارات بشأن المواعيد المخصصة لتلقي اللقاح، مضيفا:" نقوم بتأمين موظفي الدولة بتلقيهم لقاح كورونا لضمان استمرار العمل وخدمة المواطنين".

 

إجراءات حكومية 

 

1-كل  موظف يرفض الحصول على لقاح كورونا سيكون مطالب بإحضار شهادة PCR،  أسبوعيا على نفقته الخاصة.

2- عدم السماح لأي  موظف بالدخول إلى مقر عمله  بعد تاريخ معين سيحدده مجلس الوزراء حال عدم حصوله على لقاح كورونا 

3- انقطاع الموظف عن العمل، ومنعه من الحصول على راتبه لعدم حصوله على اللقاح .

 

تحذيرات للطلاب الرافضين تلقي اللقاح

 

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لن يدخل أي طالب للجامعة دون الحصول على لقاح كورونا، مضيفا أن الدولة تخاف على الطلاب وأسرهم ومستقبلهم.


وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، :"مش عايزين يكون عندنا دفعة كورونا وعايزين كل واحد يستمتع بحياته ويروح ياخد اللقاح"، موجها حديثه للطلاب قائلا :"أرجوكم متفوتوش الفرصة واذهبوا للحصول على اللقاح، مفيش طالب هيدخل الجامعة دون الحصول على التطعيم".

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وتابع الدكتور خالد عبد الغفار  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم توفير اللقاح لجميع الطلاب بشكل مجاني للجميع، لافتا إلى أن التعامل داخل الجامعة سيكون من خلال كارت ذكي يثبت أن الطالب حاصل على لقاح كورونا.


إجراءات برلمانية 

 

قالت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه رغم الأهمية الكبرى التى يحققها اللقاح ، إلا أن هناك أعداد غفيرة من المواطنين يعزفون عن أخذه، منوهة إلى أن استهتار المواطنين وعزوفهم عن أخذ اللقاح ، الحكومة لن تسمح بتمريره تمريره مرور الكرام، مشيرة إلى أن الدولة ستضع عقوبات رادعة لمن يمتنع عن أخذ اللقاح .

 

وعن الإجراءت التى ستتخذها الحكومة إذ لم يتلق موظفو الجهاز الإدارى للدولة لقاح كورونا، أفادت عضو صحة النواب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مرحلة الحسم قد بدأت لتوها ، و الحكومة ستتخذ  إجراءات حاسمة حيال المخالفين ، وهناك احتمالية كبيرة لـ  توقيع جزاءات تأديبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة حال امتناعهم عن تلقى التطعيم ضد كورونا، أبرزها تحويل الموظف الممتنع عن تلقى اللقاح للمسائلة القانونية ، مع فصله من العمل لحين إنتهاء الموجة الرابعة.

 

وأوضحت أن الحكومة ستراعي فى إجراءتها فئة العاملين الذين يعانون من أمراض مزمنة ، معقبة:" فى أعداد من المواطنين ، وكذا العاملين بالجهاز الإداري للدولة عندهم أمراض مزمنة ، ومينفعش ياخدوا اللقاح ".

 

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