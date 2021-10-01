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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خرجت لحضور درس ولم تعد.. مباحث أسيوط تكثف جهودها للعثور على فتاة ديروط

صدى البلد

تواصل مباحث مديرية أمن أسيوط جهودهم لكشف غموض تغيب فتاة عن منزلها بقرية المطاوعة، أثناء توجهها لتلقي درس الفرنساوي بمركز ديروط.

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تلقت مديرية أمن بأسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بورود بلاغ  باختفاء "أسماء.م.ع" 14 عامًا، مقيمة بقرية المطاوعة بدائرة المركز، بعد قيام والدها بالإبلاغ عن اختفاء ابنته وتغيبها عن المنزل أثناء توجهها لتلقى درس فرنساوي.


شكل مدير الأمن فريق بحث بقيادة رئيس فرع البحث الجنائى بمحافظة أسيوط ورئيس مباحث ديروط،  وقوات من الشرطة السرية والنظامية؛ بالتحري عن ظروف وملابسات البلاغ، لكشف غموض اختفاء الفتاة وإعادتها إلى أسرتها.


وكشف شهود عيان تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الاختفاء: "شوهدت الفتاة أثناء سيرها في الشارع وأثناء توجهها لتلقي درس الفرنساوي بمركز ديروط، فهي طالبة بالصف الأول الثانوي وتقيم بقرية المطاوعة دائرة المركز وبعد ذلك اختفت الفتاة ولم يعلم أحد عنها شيئا منذ ما يقرب 24 ساعة".


تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

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