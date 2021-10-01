ساندت أسرتها بعد وفاة الابن| اعرف حكاية الست زهرة مع حياة كريمة

" هقولك يا أمي زى ما الكل بيقول" بهذه الكلمات بدأ ياسين الزغبي، حديثه مع الست زهرة، التى وقفت بجوار أسرتها بعد وفاة نجلها الولد الوحيد، و تعرض زوجها لـ حادث كبير جعله يترك عمله و يجلس فى البيت بدون عمل.



وقالت الست زهرة، ردًا على ياسين الزغبى، ربنا يبارك لك يا ابني، ده شرف ليا.



وأوضحت الست زهرة أنها نشأت فى أسرة فقيرة فى الأرياف، وكان لديها شقيق واحد و4 بنات، ووالدتها كانت تعمل من اجل مساعدة والدها.



ولفتت إلى أنها وقفت بجوار زوجها لأنها نشأت فى أسرة متعاونة، وأكدت أنه بعد وفاة نجلها الولد الوحيد، وتعرض زوجها لحادث، قامت بالعمل فى المنازل، وتقوم بغسيل المفروشات، ومربية فى حضانة.



وأكدت أنها تعمل من أجل أن يشعر أولادها بالفخر، ولا ينظرون لـ احد، وكشفت أنها تعمل ولا تغضب الله.



وتابعت :" كان لدي رغبة وهدف وهو أن تتعلم كل فتاة تعليم عالى و بحمد الله جميعهم متعلمين، ولدي رضة من عند الله".



وأوضحت أنها تتمنى الستر لـ أولادها، وستظل تعمل حتى توصل كلا منهم لـ بيت زوجها.



وتحدث عن تعرضها لموقف صعب، بعد سقوط سقف منزلها بسبب المطر، وبعد ذلك ذهابها لـ شقيتها و الجلوس معها.

وبدموع الفرحة استقبلت الست زهرة هدية من حياة كريمة، عبارة عن طن ونصف علف، وميزان و جاموسة حامل، وهو ما جعلها تحضن ياسين الزغبي، على الهواء وتقدم له الشكر.

خصص برنامج حياة كريمة، تقديم ياسين الزغبى، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة تحت عنوان "المرأة نصف المجتمع" وعرض البرنامج قصة سيدة تدعى زهرة.



وقالت زهرة، إنه كان لديها ابن كبير وتوفى غريق، بأحد المصايف، موضحا أن نجلها كان الوحيد على بنات.

ولفتت إلى أن زوجها هو الآخر تعرض لـ حادث، وتسببت له مشكلات كثيرة، جلس بعدها فى البيت بدون عمل.

كما قال أحد المواطنين، من جيران الست زهرة، إنها ست أصيلة بـ 100 راجل، وخير مثال للمرأة القوية التى عملت وصبرت من أجل أسرتها الصغيرة.

ولفت إلى أن زهرة كانت تعمل وتنفق على أسرتها ولم تتخلى عن زوجها الذى أصيب بمرض.

وكانت تعمل كل شئ من أجل الحصول على الجنيه.

كما قالت سيدة أخري، أنها تتعلم من تصرفات الست زهرة، وتقف بجوار زوجها.

يعرض البرنامج حياة كريمة يوميا، ويلقي الذوء على المبادرة تجوب المحافظات، كى توزع على الناس طاقة حب، وتساعدهم بمشروع صغير، فبعضهم ينتظر فرصة كى يحقق أمنياته.

