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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 18

إزالة 18 حالة تعدى على أملاك الدولة فى دمياط

إزالة 18 حالة تعدى
إزالة 18 حالة تعدى على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 18

صرح  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الحملات التى شنتها الأجهزة المعنية قد تمكنت من إزالة ١٢ حالة تعدى على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى بمركز فارسكور وذلك على مساحة ٣٢٣ م٢.

 

 وأشارت" الدكتورة منال عوض "الى أن المحافظة لن تتهاون مع أى تعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع المخالفين واستمرار الحملات لاستعادة أملاك الدولة كاملة ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة .

 

وأشارت "محافظ دمياط" الى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة التى تستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل ١٨٠ حالة، وذلك بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ٢٢٤٥١م٢.

 

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