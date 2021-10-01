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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بفستان زهري.. شاهد | ياسمين الخطيب في أحدث ظهور

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت المذيعة والفنانة ياسمين الخطيب، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان أنيق باللون الزهري، واعتمدت تسريحة شعر منسدل، و"ميك أب" بألوان تتناسب مع الإطلالة.


وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة: "أنت حر ، أنت قوي ، أنت طيب ، أنت حب ، لديك قيمة ، لديك هدف .. أحب نفسك"، ونالت إعجاب متابعيها.


واحتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب مؤخرا، بعقد قرانها، في حفل صغير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الأهل والأصدقاء منهم المطرب محمد شاهين.


يذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم برنامج «ونقول كمان» عبر شاشة النهار.

الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب صور ياسمين الخطيب اطلالة فستان زهري أحدث ظهور

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