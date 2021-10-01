«تعرض الشباب لصفحات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي» رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

حصلت الباحثة مها مصطفى محمود، على درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان : «تعرض الشباب لصفحات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهاتهم نحوها .. دراسة تطبيقية».

ضمت لجنة الحكم والمناقشة كل من، الدكتور سامي النجار، أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنصورة، «مناقشًا ورئيسًا»، والدكتور محمد سيد عتران، أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة «مناقشًا وعضوًا»، والدكتور مروى السعيد حامد، أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة «مشرفًا وعضوًا»، والدكتور السيد السعيد عبد الوهاب، أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الآداب جامعة المنوفية «مناقشًا وعضواً».





وأشارت نتائج الدراسة إلى طريقة عرض الموضوعات المستخدمة في صفحات المؤثرين، و تشير المعطيات إلي أن عرض الصور جاءت في الترتيب الأول وفي الترتيب الثاني حوار مع شخصية وفي الترتيب الثالث تقديم المعلومات الهامة.

وكشفت نتائج الدراسة إلى الموضوعات المثارة على الصفحات، والتي تشير المعطيات إلي أن الصفحات الاجتماعية جاءت في الترتيب الأول، وفي الترتيب الثاني الصحية وفي الترتيب الثالث الترويجية وفي الترتيب الرابع الاقتصادية.

كما أوضحت النتائج الدوافع التي تشجع المبحوثين على متابعة لصفحات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء في الترتيب الأول الأشهر بمصداقيتها في عرض وتقديم المضامين وفي الترتيب الثاني تتميز بالجمع بين الصوت والصورة والفيديو والنص.