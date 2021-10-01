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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش اللبناني بعد اختطاف إسرائيل أحد الرعاة

بيان عاجل من الجيش
بيان عاجل من الجيش اللبناني بعد اختطاف إسرائيل أحد الرعاة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن قوات إسرائيلية "اختطفت" أحد الرعاة.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي في محلة جبل السدانة بشبعا، أقدمت على "خطف" الراعي محمد عماد عطوي، بينما كان يرعى قطيعاً من الماشية، حيث اقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف بيان الجيش اللبناني أنه "تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

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وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن قوات إسرائيلية اختطفت عصر اليوم الراعي اللبناني م. ع. ع من بلدة شبعا، في محيط جبل سدانة، واقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن ستطلاعات الجيش رصدت راعي أغنام لبنانياً "يجتاز الخط الأزرق إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس".

وأوضح الجيش الإسرائيلي "اعتقلت قواتنا المشتبه فيه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن".

الجيش اللبناني إسرائيل راعي لبناني لبنان الاحتلال جبل السدانة

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