خبير عقاري: جائحة كورونا لم تؤثر على معدلات العمل بالعاصمة الإدارية.. فيديو

قال المهندس علاء صليب الخبير العقاري، إن الاستثمار في العاصمة الادراية يعتبر الأفضل على الاطلاق لأنه ملاذ آمن؛ مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بالمشروعات وموجودة على أرض الواقع.



وأضاف المهندس علاء صليب، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال سعيد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد2": "العاصمة الإدارية تتميز بالتخطيط والتنظيم وتخدم أكثر من محافظة وعليها إقبال كبير".



وأشار: "قرار تنفيذ العاصمة الإدارية صدر في 2015، وكان من المستهدف تنفيذ وتطوير حوالي 5 آلاف كيلو متر طرق، لكن ما حدث أن مصر طورت ونفذت أكثر من 7 آلاف كيلو متر منذ 2015 حتى الآن"، معقبا: "عملنا إنجازات ضخمة بس مش عارفين نوصلها للناس".

وأوضح: "تصدير العقار يشمل استثمار شخصي واستثمار شركات"، لافتا: "المخطط الكامل للعاصمة الإدارية ليس كاملا بنسبة 100%.. من المتوقع انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية في ديسمبر 2021".

وأكد المهندس علاء صليب الخبير العقاري،: "العمل في العاصمة الإدارية لم يتأثر بجائحة كورونا والعمل استمر بنفس الوتيرة في ظل أزمة كورونا".