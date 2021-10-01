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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بـ عائد 20%.. أفرولاند توضح تفاصيل الاستثمار بـ مشروع مستقبل مصر.. فيديو

محمد حسين
محمد حسين

قال محمد حسين، مدير المبيعات بشركة أفرولاند لإستصلاح الأراضي وإدارة المشروع، إن مشروع مستقبل مصر الزراعي هو مشروع قومي يعمل على سد الفجوة الغذائية في مصر.

 

وأضاف محمد حسين، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة"، تقديم الإعلامية "منال سعيد"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد2"، أن مشروع مستقبل مصر جزء من مشروع الدلتا الذي يتم تنفيذه حاليا بزراعة 2.5 مليون فدان، لافتا: "تم زراعة 500 ألف فدان كمرحلة أولى من المشروع".


وأشار: "لنا دور فعال في المشروع القومي الذي تتجه إليه الدولة، ونعمل بناءا على خبراتنا في مجال استثمار الأراضي وقمنا بعمل دراسات الجدوى اللازمة للمشاركة في المشروع".


وأوضح أن شركة أفرولاند، تقدم تيسيرات كبيرة، للشباب فيما يخص المجال الزراعى، متابعا: "أطلقنا مبادرة داخل مشروع مستقبل مصر وهو الزراعات التعاقدية، وهو عقد بيتن الشركة والمستثمر، يضمن للمستثمر أن يشارك في مشروع كبير ويضمن له الدخل الآمن"،


وأشار: ""قيمة الاستثمار خمسين ألف جنيه للفدان، خلال الدورة زراعية الواحدة مدتها 6 أشهر، والعائد يصل إلى 20% في خلال 6 أشهر بناءا على دراسات الجدوى".

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