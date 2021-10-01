عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مروان جمال يفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 17 عامًا

صدى البلد

تُوج  مروان جمال  لاعب فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية تحت 17 عامًا «فردي ناشئين»، والمقامة حاليًا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحقق «مروان جمال» لاعب الأهلي الفوز على بدر مصطفى لاعب الزمالك، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وقدم لاعب تنس طاولة الأهلي مستوى مميزًا، ونجح في حسم القاء لصالحه، ليتوج بالمركز الأول في بطولة الجمهورية.

فيما فاز «مؤمن صلاح» لاعب تنس طاولة الأهلي بالمركز الثالث، بعد فوزه على اللاعب «علي محمد الصرفي» لاعب الإسماعيلي بنتيجة 3-2.

الجدير بالذكر أن «هنا جودة» لاعبة تنس طاولة الأهلي، توجت ببطولة الجمهورية تحت 17 عامًا «فردي ناشئات».

هذا ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.
 

مروان جمال بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بدر مصطفى

ترشيحاتنا

تونس..الغنوشي يتحدى قيس سعيد ويدعو نواب البرلمان لاستئناف عملهم

7 أشياء كان يفعلها رسول الله قبل النوم .. كم تعرف منها؟

كوامي بونسو يشارك في تدريبات سيراميكا كليوباترا

أحمد مرعي: غير راض عن أداء اللاعبين.. ومواجهة ربع النهائي لن تكون سهلة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: تنمية سيناء تقلل من نسبة رواج المخدرات

هتبرع بأعضائي بدل ما ياكلها الدود.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريح جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

غواصة إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية الجزائرية.. ورد عاجل من الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين فى ضيافة "صدى البلد" لتكريمها عن مسلسل "عائلة جيجى".. صور

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

احتفالًا بذكرى ميلاده.. كيف أصبح جورج ويا أكبر لاعب فى مباراة دولية؟

في اليوم العالمي للمسنين.. الطرق الصحيحة للتعامل معهم

فيديو

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ