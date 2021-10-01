مروان جمال يفوز ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 17 عامًا

تُوج مروان جمال لاعب فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، ببطولة الجمهورية تحت 17 عامًا «فردي ناشئين»، والمقامة حاليًا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحقق «مروان جمال» لاعب الأهلي الفوز على بدر مصطفى لاعب الزمالك، بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وقدم لاعب تنس طاولة الأهلي مستوى مميزًا، ونجح في حسم القاء لصالحه، ليتوج بالمركز الأول في بطولة الجمهورية.

فيما فاز «مؤمن صلاح» لاعب تنس طاولة الأهلي بالمركز الثالث، بعد فوزه على اللاعب «علي محمد الصرفي» لاعب الإسماعيلي بنتيجة 3-2.

الجدير بالذكر أن «هنا جودة» لاعبة تنس طاولة الأهلي، توجت ببطولة الجمهورية تحت 17 عامًا «فردي ناشئات».

هذا ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

