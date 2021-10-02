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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح تقليل الاغتراب بـ المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 غدا عبر هذا الرابط

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، أنه علي  الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ، وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من غدا الأحد الموافق 3/10/2021  حتى يوم الأربعاء الموافق  6/10/2021  عبر موقع التنسيق.

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خلال 72 ساعة.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

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5 آلاف و900 طالب يستنفدون رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن فتح مرحلة تقليل الاغتراب يتم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة  من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التعليم العالي تنسيق المرحلة الثالثة الدبلومات الفنية تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات الثانوية العامة وزارة التعليم العالى

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