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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تبرع إلهام شاهين بأعضائها.. توفيق عكاشة يخضع لـ عملية جراحية.. بيع شقة فاتن حمامة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، من بينها إلهام شاهين تعلن تبرعها بأعضائها، توفيق عكاشة يخضع لـ عملية جراحية ، بيع شقة فاتن حمامة ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

أتمنى أكون قدوة.. أول تعليق من إلهام شاهين بعد إعلان تبرعها بأعضائها

قالت النجمة إلهام شاهين، إنها تريد أن تعلن للجميع أنها سوف تقدم على التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وأنها تريد أن تكون قدوة لغيرها، ويقدم الكثيرون على التبرع بأعضائهم لأن هذه الأعضاء سوف تفنى بعد الوفاة.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «أتمنى إني أكون قدوة للناس كلها لأننا مش هنخسر حاجة، وياريت نكون سبب في إنقاذ أي إنسان من مرض لأننا مش هنخسر حاجة والجسم ده هيفنى وهيصبح تراب وفعلًا هياكله الدود، فلو أي جزء في جسم إنسان حياته خلصت وفيه شخص تاني محتاجه عشان يعيش حياته واتزرعله العضو ده هنبقى عملنا خير كبير أوي».


محمود سعد يكشف الأسباب الحقيقية لإيقاف برنامج "باب الخلق".. فيديو

كشف الإعلامي محمود سعد عن أسباب توقف برنامجه "باب الخلق" عبر قناة "النهار" وذلك بعد الشائعات التي انتشرت خلال الايام القليلة الماضية.

وقال محمود سعد عبر قناته على يوتيوب، إن هناك من ينشر شائعات عن سبب وقف البرنامج وأنه تم منعه، مشيرا إلى أنه إذا لم يرد على هذه الشائعات سيكون موافقا عليها.


في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية بعد تداول إعلان لإحدى شركات العقارات بصحيفة الأهرام القومية، لبيع شقة سابق ملكيتها للفنانة الراحلة فاتن حمامة ، وذلك بنظام المزاد العلني في جلسة حدد تاريخها في آخر شهر أكتوبر المُقبل.

 

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

كتبت الإعلامية حياة الدرديري - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - منشورًا كشفت فيه تطورات الحالة الصحية لزوجها الإعلامي توفيق عكاشة ، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.


شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

احتفل النجم مصطفى كامل أمس الخميس، في فيلته بالمهندسين وفى جو عائلى، بخطوبة ابنته فرح الطالبة بكلية الإعلام على القبطان بحرى يوسف عبدالحكيم، حيث اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء، وكان فستان العروس من تصميم أحمد رجب وميك أب زهرة ومصفف شعر ديفيد وماجد وديكور أرتيكا والمصور الفوتوغرافى فيينا، والشبكة عبارة عن طاقم من الماس.


الإذاعية هاجر سعد الدين تكشف لصدى البلد حقيقة تعرضها لأزمة صحية

كشفت الإذاعية هاجر سعد الدين في تصريح خاص لصدى البلد عن حقيقة تعرضها لأزمة صحية .

أضافت هاجر سعد الدين :" ربنا يهديهم مش عارفة ليه بيطلعوا شائعات بكدة ؛ الموضوع بقى محزن للغاية ".


والنبي عاكسني.. حورية فرغلي تثير الجدل بفيديو مع معتصم النهار

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو على صفحات السوشيال ميديا لاسيما انستجرام، ظهرت فيه الفنانة حورية فرغلي وهي تطلب من الفنان السوري معتصم النهار أن يعاكسها.

وظهرت حورية فرغلي، في الفيديو تتحدث مع معتصم النهار قائلة: «والنبي كلمني.. والنبي عاكسني»، ليرد عليها النهار باللهجة المصرية، قائلًا: «اوك حكلمك.. خلاص حكملك.. بس يا حورية».

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