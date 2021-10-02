شوقي غريب: لاعب وحيد بقائمة أولمبياد طوكيو يمكنه المشاركة في باريس 2024

كشف شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن لاعب وحيد فقط من الحرس القديم فى قائمة أوليمبي الفراعنة قبل أولمبياد باريس 2024.

قال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: ابراهيم عادل نجم فريق بيراميدز فقط من مجموعة لاعبي المنتخب الأولمبي القدامى الذي سيشارك في قائمة أوليمبي الفراعنة فى المباريات الرسمية بتصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

استطرد شوقى غريب : بقية المجموعة من اللاعبين الذين شاركوا في إنجاز أمم إفريقيا الأخير 2019 وأولمبياد طوكيو 2020 تخطت أعمارهم الـ 23 عاما وبالتبعية لن يشاركوا فى قائمة منتخب مصر الأوليمبي.

شدد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي على أنه سوف يتم متابعة اللاعبين الجدد خلال منافسات بطولة الدوري الممتاز وغيرها من المسابقات المحلية تمهيدا لانتقاء العناصر الجديرة بإرتداء قميص الفراعنة في المشاركات الرسمية خلال الفترة القادمة.

حقيقة الإعتذار

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أوضح حقيقة اعتذاره عن تولي قيادة أوليمبي الفراعنة وقال في تصريحات خاصة لصدى البلد: لم اعتذر عن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وما يثار حول هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

أضاف: الحقيقية أنني ذكرت أنه فى حالة عدم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عقب إجراء الانتخابات استمرارى فى المهمة فلن استمر وسوف احترم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد وأقوم بالاعتذار عن مهامي كمدير فنى لمنح الفرصة لأى مدرب آخر لتولى المهمة بدلا منى.

يذكر أن اتحاد الكرة وافق في اجتماعه الأخير على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.



كما وافق اتحاد الكرة على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.



وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأوليمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، و أيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.

وأنهى مسؤولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات المنتخب الفترة المقبلة.