عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس تكشف رسميًا عن نسختها الكهربائية GV60 موديل 2022

جينيسيس تكشف رسميًا
جينيسيس تكشف رسميًا عن نسختها الكهربائية GV60 موديل 2022

كشفت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عن نسختها الكهربائية GV60 موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حيث تأتي تلك النسخة باطلالة فريدة تعتمد على الكثير من المفاهيم القوية سواء كانت من الناحية الفنية وقوة الاداء، أو من ناحية التصميم الخارجي، و التجهيزات الداخلية.

تعتمد جينيسيس الكهربائية GV60 موديل 2022 على منصة E-GMP، بينما تقدم من الداخل بمقاعد أمامية ذات تحكم كهربائي، من الجلد الابيض صاحب اللمسات الغائرة والبارزة مع كياحة من نفس اللون، بالاضافة غلى لمسات داخلية لامعة ناحية الابواب وعند مسند اليد الامامي، مع شاشة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة تدعم التطبيقات الحديثة.

بالاضافة إلى كاميرا امامية تقوم بدعم قائد المركبة بالبيانات الخاصة حول مناطق تواجد المطبات الصناعية، وتنسيق قوة اداء انظمة التعليق، مع اصدار اخر متطور يقوم بفصل حركة المركبة واعادة عملها بالتزامن مع ظروف القيادة، إلى جانب منظومة الفرامل عالية الاداء، وبرامج التحكم ودعم قائد المركبة، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 17 مكبر صوتي فيما اكثر، وخاصية القفل الذكي للتعرف على قائد المركبة عن طريق الوجه.

الاداء الفني للسيارة جينيسيس GV60 موديل 2022 الكهربائية

 

تأتي السيارة GV60 موديل 2022 بمحرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة قدرها 225 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، بالاضافة إلى نسخة اخرى تعمل عبر منظومة الدفع الرباعي قادرة على انتاج قوة اجمالية قدرها 313 حصانا، وعزم اقصى للدوران 605 نيوتن/متر، كلاهما يعمل ببطارية تبلغ 77.4 كيلوواط/ساعة.

بالاضافة إلى محرك اخر بتجهيزات اعلى يستطيع أن ينقل السيارت من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 4 ثوان عند استخدام وضع التعزيز القياسي للسرعة، حيث دعمت تلك الفئة بمحركين مع قوة اجمالية تقدر بـ 249 حصانا، وعزم اقصى للدوران 605 نيوتن/متر، مع بطارية كهربائية قادرة على خوض 368 كيلومتر للشحنة الواحدة.

جينيسيس شركة جينيسيس GV60 GV60 موديل 2022 جينيسيس الكهربائية GV60 موديل 2022

ترشيحاتنا

صادرات مصر من الذهب تسجل 750 مليون دولار.. وكندا تستحوذ على 48%

برشلونة يخشى تعميق جراحه أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني .. الليلة

بيدرو يصل الرياض اليوم لبدء مهامه الفنية مع النصر السعودي

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق جامعة الأزهر 2021

الاتحاد الأوروبي: الحرب في أفغانستان أثبتت أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا

اليوم.. إنطلاق معسكر المنتخب السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الإعتداء على أفراد الفرق الرياضية

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

لتصوير أول فيلم في الفضاء.. انطلاق النجمة الروسية يوليا في رحلة التحدي|صور

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ