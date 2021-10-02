نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. رابط مباشر

انتهي جميع طلاب الدبلومات الفنية 2021 الخميس الماضي الموافق 30 سبتمبر ، من تسجيل جميع رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابطا موحدا، لطلاب الشهادات الفنية يمكن من خلاله تسجيل الرغبات الخاصة بهم لمعرفة النتيجة اضغط هنــــــــــــا .

تنسيق الجامعات 2021

الحد الأدنى بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أولا: دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها

(التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) وذلك للطلاب الحاصلين على 60% فأكثر

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة.

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية – الصناعية – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك للطلاب الحاصلين على 60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان والدون بوسكو – دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل – مركز التكنولوجيا المتميز للطلاب الحاصلين على 60 ٪فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات والمعاهد الفنية الصحية “فنيات تمريض” بشرط اجتياز الطالب امتحان القدرات الذي عقد بالكليات للطلاب الحاصلين على 75 % فأكثر.

ثانيا: دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية

تنسيق الجامعات 2021.. أما الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

كشف مصدر مسئول بـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، موضحا أنه من المرجح أن تكون نتيجة التنسيق خلال 72 ساعة من غلق باب التنسيق.

وتم التحديد من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رابط موحد لجميع طلاب الشهادات الفنية، وتمكن الطلاب من معرفة النتيجة من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الكليات 2021

موقف الجامعات التكنولوجية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، يُمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام، التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

1) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

2) الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

3) الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات التكنولوجية تعُد خُطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، حيث تعُد امتدادًا لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نُظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يُحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

تنسيق 2021

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الشهادات الفنية

تنسيق الجامعات 2021.. التحويل بين الكليات الجامعية

- عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

- يتم باستيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

- في حالة وجود أي استفسار يمكن للطلاب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة أو المحافظات.

- ونوه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.

تنسيق الجامعات 2021

الكليات المتاحة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2021

كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديمية الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.