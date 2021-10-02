لقاح كورونا والأنفلونزا.. هل يتعارضان| باحث يوضح

قال الباحث المتخصص فى الفيروسات واللقاحات عمار الحسيني إنه من الممكن أن يحصل الشخص على لقاح كورونا ولقاح الانفلونزا معا، وفى نفس اللحظة، منوها إلى أنه يمكن إعطاء المريض لقاح كورونا فى الايدى اليمنى ولقاح الانفلونزا فى الأيدى اليسرى، ويمكن أن أيضا أن الشخص التى يحصل على اللقاح يفرق بين النوعين يوم أو يومين.

وأضاف الباحث المتخصص فى الفيروسات، خلال حواره على فضائية "سكاى نيوز"، أن مناعة الجسم تستطيع أن تتعامل مع أكثر من لقاح فى وقت واحد، كاشفا أن جميع الدراسات فى بريطانيا وأمريكا أثبتت نجاح كبير جدا فى فى عدم وجود ضرر من تلقى الانفلونزا مع لقاح كوفيد 19 معا.

وأشار الباحث المتخصص في الفيروسات، إلى أن هناك العديد من التجارب على حاصلي لقاح انفلونزا وكوفيد 19 معا، كما أن هناك متطوعون تلقوا لقاح الانفلونزا مع استرازينيكا أو فايزر.

وفى سياق أخر قالت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إنه من المتعارف عليه أن كافة الفيروسات يحدث لها تحورات بشكل سريع، ولذلك فإن لقاح الأنفلونزا الموسمية يتم تطويره سنويًا ليواكب الفيروسات وتطورها.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية أن شركات الدواء قامت بتطوير لقاح الأنفلونزا الموسمية وأصبح موجود حاليًا في مصر، موضحة أن لقاحات الأنفلونزا الموسمية يتم استيرادها من الخارج.

واردفت رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء المصرية هي المنوط بها توافر اللقاحات والمستحضرات وحاليًا متواجد في مصر، موضحًا أن الأعراض الخاصة بالأنفلونزا الموسمية مشابه بشكل عام للأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.