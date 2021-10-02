شاهد.. انتشار أمني مكثف فى شوارع القاهرة بالتزامن مع احتفالية يوم القضاء

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية بكافه المحاور ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور وأجهزة الأمن المختلفة ، بالتزامن مع احتفالية يوم القضاء المصرى.



ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصرى ، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وقال مصدر أمني أنه تم رفع كافه الإشغالات بمناطق وسط المدينة بالتزامن مع بدء انطلاق احتفالية القضاة بعيدهم الأول ، وسط تكثيف وانتشار أجهزة الأمن لتأمين الاحتفالية .

أماكن السيولة

أشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد سيولة مرورية " صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية و الاوتوستراد و كوبري 6 أكتوبر وكوبرى قصر النيل وكوبرى حدائق القبة ، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني" .



أعطال الطرق

أوضح المصدر بأنه لا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات .



نصائح مرورية



تنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع إتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .



وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أي أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اى حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن .

حملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني



بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الالكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .



نص القانون

نص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.



عقوبات المخالفين

يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

الطرق مراقبة بالرادارات المطورة

أفاد مصدر امني ان الرادار الذكي الجديد ليس رادار منفصل بل مرتبط بمجموعة رادارات علي طول الطريق متصلة ببعضها بذكاء اصطناعي ، مشيرا إلى أن هناك ردارات داخل السيارات والدراجات النارية التابعة لإدارة المرور المختلفة والتي تقوم برصد تجاوز السرعات بخلاف الرادارات الثابتة .

تحذير من السرعات



نبه المصدر على قائدي السيارات الالتزام بالسرعات داخل وخارج المدينة ، حتي لا تقع عليه عقوبة تجاوز السرعة والغرامات المالية عند تجديد الرخصة او غرامة فورية ١٥٠ جنيه تحصل فى أقرب كمين او ترحيلها عند التجديد وسيتم دفع ٣٠٠ جنيه وقتها قيمة المخالفة .

كما أوضح المصدر ان هناك بعض الأشخاص من قائدي السيارات يعرفون مكان الرادار فيقوم بتقليل السرعة وبعدها يقوم بتزود السرعة مرة أخرى ، فأن ذلك الأمر يتم رصده من خلال الرادار بحساب الوقت والمسافة بين الرادارين بعملية حسابية سريعة ويقدر المركبة المخالفة كانت تسير على سرعة كام ويسجل المخالفة .

سيولة مرورية بشوارع القاهرة

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