عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. انتشار أمني مكثف فى شوارع القاهرة بالتزامن مع احتفالية يوم القضاء

سيولة مرورية بشوارع
سيولة مرورية بشوارع القاهرة

تشهد معظم شوارع وميادين القاهرة سيولة مرورية بكافه المحاور ، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل رجال المرور وأجهزة الأمن المختلفة ، بالتزامن مع احتفالية يوم القضاء المصرى.


ومن المقرر أن يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصرى ، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وقال مصدر أمني أنه تم رفع كافه الإشغالات بمناطق وسط المدينة بالتزامن مع بدء انطلاق احتفالية القضاة بعيدهم الأول ، وسط تكثيف وانتشار أجهزة الأمن لتأمين الاحتفالية .

أماكن السيولة

أشار المصدر إلى أن من بين تلك المناطق التى تشهد سيولة مرورية " صلاح سالم فى الاتجاه القادم من المطار للعباسية و الاوتوستراد و كوبري 6 أكتوبر وكوبرى قصر النيل وكوبرى حدائق القبة ، وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبة وشوارع الأزهر والحسين وبورسعيد وعبد العزيز وميدان الخلفاوي وطريق الكورنيش النيل وشارع شبرا وشارع القصر العيني" .

أعطال الطرق

أوضح المصدر بأنه لا توجد حوادث أو أعطال مؤثرة على حركة السير ، حيث يتم التعامل الفوري معها وسط انتشار مروري مكثف لتسهيل حركة السير وسحب الكثافات .

نصائح مرورية 

تنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدى السيارات الالتزام بالسرعات المقررة داخل المدينة مع إتباع تعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم وترك مسافة كافية بين السيارات .

وأكد المصدر أن هناك تعزيزات من رجال وأوناش المرور على كافة المحاور الرئيسية لسحب الكثافات والتعامل الفورى مع أي أزمة مرورية ، لافتا انه لا توجد اى حوادث أو أعطال مؤثرة حتى الآن .

حملات على عدم تركيب الملصق الإلكتروني


بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الالكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

نص القانون 

نص قانون المرور الجديد على وضع وتثبيت الملصق الإلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

 عقوبات المخالفين 

يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 الطرق مراقبة بالرادارات المطورة 

أفاد مصدر امني ان الرادار الذكي الجديد ليس رادار منفصل بل مرتبط بمجموعة رادارات علي طول الطريق متصلة ببعضها بذكاء اصطناعي ، مشيرا إلى أن هناك ردارات داخل السيارات والدراجات النارية التابعة لإدارة المرور المختلفة والتي تقوم برصد تجاوز السرعات بخلاف الرادارات الثابتة .

 تحذير من السرعات

نبه المصدر على قائدي السيارات الالتزام بالسرعات داخل وخارج المدينة ، حتي لا تقع عليه عقوبة تجاوز السرعة والغرامات المالية عند تجديد الرخصة او غرامة فورية ١٥٠ جنيه تحصل فى أقرب كمين او ترحيلها عند التجديد وسيتم دفع ٣٠٠ جنيه وقتها قيمة المخالفة .

كما أوضح المصدر ان هناك بعض الأشخاص من قائدي السيارات يعرفون مكان الرادار فيقوم بتقليل السرعة وبعدها يقوم بتزود السرعة مرة أخرى ، فأن ذلك الأمر يتم رصده من خلال الرادار بحساب الوقت والمسافة بين الرادارين بعملية حسابية سريعة ويقدر المركبة المخالفة كانت تسير على سرعة كام ويسجل المخالفة .

سيولة مرورية بشوارع القاهرة

c0cfeb2e-1236-4c0b-85df-dc2e26a64f81
c0cfeb2e-1236-4c0b-85df-dc2e26a64f81
44fd0be0-72d5-4d07-acb2-3490c0a82bcd
44fd0be0-72d5-4d07-acb2-3490c0a82bcd
fa98227e-b98e-45b3-b92a-b35ba235552c
fa98227e-b98e-45b3-b92a-b35ba235552c
c5555ee8-51ef-41c1-b8ee-c047e3c80874
c5555ee8-51ef-41c1-b8ee-c047e3c80874
ebdc5949-5b85-4c78-bff5-3ab8d32dcf0d
ebdc5949-5b85-4c78-bff5-3ab8d32dcf0d
148371ba-aab4-4dca-9c40-757b6ddcf0dd
148371ba-aab4-4dca-9c40-757b6ddcf0dd

المرور يوم القضاء السيسي

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل مركز المنارة لحضور احتفالية يوم القضاء المصري

رئيس الفلبين يعتزم ترك السياسة وحزبه يعلن البديل

المصريون يستحوذون على 87% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

رئيس الأرجنتين ممنوع من السفر وقرار من المحكمة باستجوابه

دعاء بين الآذان والإقامة للفرج في صلاة الظهر.. 10 أدعية تزيح همومك

تقرير: إيرادات تطبيقات الهاتف المحمول تتخطى 34 مليار دولار.. تيك توك الأول وهذه اللعبة الأكثر ربحا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

بشرة سارة للموظفين والعاملين .. 12 يوما إجازة خلال أكتوبر| تعرف عليها

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

10 بلكونات داخلية .. شاهد انتشار صور غريبة لمنزل مرعب بدون منافذ

فيديو

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

تنفيذاً لتوجيهات السيسي| مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للصومال

فيديو جراف.. دا كلام.. إبراهيم سعيد يهاجم كيروش بعد استبعاد أفشة وشريف من المنتخب

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

اﻟﻤﺰﻳﺪ